Польский эксперт: сравнения бесполезны — США остались прежними, а вот Россия уже далеко не СССР

В отличие от России Америке не надо строить из себя мировую державу, ведь она такой осталась ещё со времён холодной войны, уверен польский эксперт по международным делам Пётр Костиньский. В беседе с Polskie Radio он обращает внимание на то, что сегодня главная проблема России заключается в её непредсказуемости, а с другой стороны — неизменности.
«Сравнивать сегодняшние американо-российские отношения с отношениями времён холодной войны хорошо, но, как и у любого сравнения, у него имеются свои недостатки», — говорит польский эксперт по международным делам Пётр Костиньский. В интервью с Polskie Radio он объясняет, что главное «проблемное» различие состроит в том, что, в то время как США не сильно изменились с тех времён, Россия, наоборот, уже далеко не Советский Союз.
«Во время холодной войны мы имели дело с двумя сверхдержавами и двумя блоками, в которых эти супердержавы выступали в роли лидеров. Однако на настоящий момент мы имеем только одну сверхдержаву и вторую страну, которая всеми силами пытается быть очень сильной, но на самом деле она в состоянии только создавать проблемы, что она и делает», — объясняет аналитик. Встречу Владимира Путина с Джо Байденом в Женеве он объясняет именно этим «проблемным» статусом России.
«Я не думаю, что Байден, Трамп или любой из его предшественников могли бы многого добиться в этом плане», — подчёркивает он. По его мнению, проблема России состоит в её непредсказуемости, с одной стороны, а с другой — в понимании того, что «Путин не изменится» и «Россия не изменится после такой встречи». Больше, чем на достижение минимальных договорённостей между Россией и США, рассчитывать не стоит. В беседе он также подчёркивает: несмотря на то что Россия рассчитывает на сотрудничество с Китаем, вскоре оно может оказаться для неё совершенно невыгодным.
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