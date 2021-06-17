wPolityce: Дуда назвал Россию агрессором, но признал, что с ней нужно разговаривать, а не изолировать

Президент Байден опытный политик, который знал что делает, инициировав встречу с Россией, которая сегодня чрезвычайно активна в военном плане, заявил президент Польши Анджей Дуда. Во время пресс-конференции со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером он объяснил, что осознавая угрозу, поступающую от Москвы, НАТО необходимо с ней разговаривать и ни в коем случае не изолировать.

В ходе совместной пресс-конференции по случаю официального визита Франка-Вальтера Штайнмайеар в Варшаву, приуроченного к 30-летию подписания Договора между Республикой Польша и Федеративной Республикой Германия о добрососедстве и дружественном сотрудничестве, Анджей Дуда прокомментировал встречу Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве.

«На счёт неё я могу сказать следующее — президент Джо Байден —это чрезвычайно опытный политик. Я уверен, что все переговоры прошли продуманно и согласно выработанным им самим плану, и что они составная часть его политического курса» — констатировал президент Польши. Встречу глав России и США он также оценил в качестве элемента союзнического сотрудничества в рамках НАТО во благо общих интересов альянса. «Эти переговоры с высшим представителем России провёл высший представитель крупнейшей союзной державы — такова моя оценка этого саммита» — отметил Дуда. «Я полагаю, это был важный разговор для президента Байдена», — добавил он.

Глава польского государства также обратил внимание на то, что будучи опытным политиком и лично знакомым с Путиным после саммита Джо Байден в состоянии лучше понять чего следует ожидать от российского президента в будущем. «Президент Джо Байден — это политик, также международного уровня, у которого за плечами очень большой опыт. Впрочем, можно с уверенностью сказать, что он один из самых опытных на настоящий момент в мире», — оценил польский лидер.

В связи с этим он подчеркнул, что на настоящий момент НАТО проводит реалистичную «двухрельсовую» политику в отношении России. «Надо отдавать однако себе отчёт в том — и НАТО это делает — что Россия на Украине это просто-напросто агрессор, что она оккупирует части Луганска и Донецка, что она также активна в военном плане в других частях мира, например в Сирии», — предупредил он.

Дуда упрекнул Россию также в следующем: недавно она сосредоточила войска на границе с Украиной, она постоянно проводит наступательные военные учения, активно модернизирует армию и укрепляет своё присутствие в западной части страны. По его словам сложно не заметить угрозы, поступающей от России, и во время саммита в Женеве Байден прекрасно это осознавал.

«Когда мы говорим о лица НАТО, что мы хотим проводить в отношении России двойную политику, то мы имеем в виду то, что с одной стороны, мы реалисты, и это должна быть жёсткая политика. Если это необходимо, нужно вводить санкции, ведь это и есть инструменты международного права, которые используются в мирных целях», — подчеркнул Дуда. Он уверен, что по замыслу Обамы — однопартийца Байдена — НАТО на восточном фланге лишь будет укреплять своё присутствие. «С другой стороны, это разговор — диалог с Россией — не изоляция России, а именно переговоры с ней», — добавил он.





«Даже если рассматривать это через призму двусторонних отношений, вовсе неудивительно, что именно президент крупнейшей державы мира — США решился провести переговоры с президентом России, и этот разговор состоялся», — резюмировал Дуда.