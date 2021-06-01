WP: Дуда будет смотреть матч Польша-Россия из дома, чтобы не отнимать места у болельщиков

Польские болельщики больше года не появлялись на стадионах, и сегодня они впервые смогут поболеть во Вроцлаве за свою страну в товарищеском матче с Россией, пишет польский журналист Лукаш Витчик. На портале Wirtualna Polska он рассказывает, что несмотря на то, что президент Польши Анджей Дуда не появится на трибуне, он пообещал горячо болеть за сборную — ведь соперник у поляков серьёзный.

Сегодня состоится товарищеский матч сборной Польши со сборной Россией в польском городе Вроцлав в рамках подготовки к Евро-2020. Для сборной Польши он станет одним из двух товарищеских матчей. Благодаря контрольному матчу главный тренер сборной Польши Паулу Соуза сможет проверить тактику и расстановку игроков. В свою очередь, для болельщиков спустя больше года это будет первый шанс увидеть матч с трибун, пишет на портале Wirtualna Polska журналист Лукаш Витчик

В статье он обращает внимание на то, что президент страны Анджей Дуда не появится лично на матче во Вроцлаве. «Однако это не значит, что ему безразлична судьба польской сборной», — добавляет он. Вчера в ходе более обширного интервью для TVP1 польский президент признал, что хоть и желает победы Польше, во Вроцлав он не приедет. «Завтрашний матч будет впервые за очень долгое время проходить с участием болельщиков, но при этом количество зрителей, которые могут присутствовать на стадионе, ограничено. Если бы я поехал на этот матч, я бы занял более десяти мест, принимая во внимание постоянно сопровождающих меня охранников», — объяснил президент страны.

В беседе он однако отметил, что будет смотреть матч «бело-красных» с россиянами. «Я обязательно буду скрещивать пальцы и горячо болеть. Несмотря на то, что это товарищеский матч, мы находимся прямо в предверии чемпионата Европы, и здесь каждый момент, когда наши игроки имеют возможность встречи с серьёзным соперником, сегодня важен, и все болельщики будет следить за ним с большим вниманием», — добавил глава государства.

Польша проведёт также товарищеский матч с Исландией 8 июня, а в рамках самого Чемпионата Европы польская сборная сыграет со Словакией —14 июня, Испанией —19 июня и Швецией — 23 июня, резюмирует на портале Wirtualna Polska польский журналист Лукаш Витчик.