Глава канцелярии президента Польши: мы будем защищать интересы нашего друга — Грузии

30-летие независимости страны Грузия отпраздновала в скромном кругу. Единственным почётным иностранным гостем был президент Польши Анджей Дуда, который также в ходе своей речи указал на ошибки грузинского государства. Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в беседе с wPolityka объяснил, что будучи искренним, хоть и не сентиментальным, другом Тбилиси, Варшава имеет право говорить о внутренних проблемах страны и предстоящих интеграционных процессах.

Президент Польши Анджей Дуда в Грузии был единственным иностранным президентом на торжествах по случаю 30-летия независимости страны, отметил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в беседе с wPolityka. Он считает, что это была довольно грустная картина одинокой страны, предоставленной самой себе, которая сражается с сильным и агрессивным соседом — Россией. «Однако прежде всего, я хочу подчеркнуть, что мы друзья Грузии, но мы не сентиментальные друзья Грузии. Мы также очень искренние друзья Грузии, поэтому честно говорим, что сегодня у Грузии есть внутренние проблемы. Сегодня это не та страна, у которой нет споров и которая полностью готова к завершению интеграционных процессов», — пояснил он.

По его мнению, именно потому, что Польша — друг Грузии, во время своей речи в Тбилиси президент Анджей Дуда смог указать на внутреннюю ситуацию страны и призвать к соблюдению демократии и прав человека. «Мы можем говорить об этом потому, что мы друзья», — отметил он.

Он также напомнил, что недавно в Тбилиси побывала европейская миссия, цель которой состояла в том, чтобы предотвратить или по крайней мере смягчить внутренний конфликт. «Это очень важный урок для грузин, но также и для поляков, впрочем, для всех народов — ничто так не вредит государству на международной арене, как острый внутренний конфликт и ситуация, в которой весь политический класс не понимает концепции национальных интересов. Надо призывать всех понять эту концепцию. Польша всегда будет выступать защитником национальных интересов Грузии. Речь идёт не о той или иной партии, а о чём-то более важном. Именно по этой причине сюда приехал президент Дуда — независимо от нынешней внутренней ситуации, мы поддерживаем Грузию в том, что для неё наиболее важно», — добавил чиновник.

В интервью Щерский сказал, что события в минском аэропорту — это нечто большее, нежели просто инцидент. По его мнению, похожие события, особенно на Востоке, никогда не случайны. «Это московская методика испытания на прочность границ возможного. Один из учёных выдвинул тезис о том, что Путин действует так агрессивно, потому что находится вне рамок, которые остальные сами себе навязывают. Путин делает вещи, выходящие за какие-либо рамки, и при этом не получает соответствующей реакции. В конечном итоге правила устанавливает именно Путин», — рассказал он.

«Перехват самолёта — это как раз такой момент, это попытка установить отличные от всех остальных правила. Это событие так важно, поскольку суть заключается не в этом конкретном рейсе. Теперь любой самолёт, который будет пролетать над Белоруссией, рискует быть прехваченным. Также следует помнить о том, что белорусы не ограничились проверкой наличия бомбы и освобождением самолёта. Нет, они арестовали людей, которые были на борту. Именно в этом заключается опасное изменение правил», — добавил он.

Щерский согласился с тем, что на белорусском направлении Польша находится в очень трудном положении, потому что Александр Лукашенко, по всей видимости, взял польское меньшинство в качестве внутреннего заложника в этом конфликте. Он сделал это, несмотря на то что польское меньшинство не выступало стороной этого политического конфликта, неизвестно, каково её политическое отношение к белорусской революции. Вероятно, кто-то поддерживает оппозицию, а кто-то поддерживает Лукашенко. «Польское меньшинство стало заложником в силу своей этнической принадлежности, а не из-за его позиции», — резюмировал глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в беседе с wPolityka.