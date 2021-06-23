Polskie Radio: женевский саммит наглядно показал, что никакой стратегии в отношении России у США нет

Всё указывает на то, что в ходе саммита с Джо Байденом, Владимир Путин добился главной насущной цели — возвращения своего посла в Вашингтон, в то время как до сих пор непонятно, что хотела получить взамен Америка, говорит польская публицистка Ирена Ласота. В беседе с Polskie Radio она обращает внимание на то, что в США больше внимания саммиту было посвящено до его начала, нежели после.

На прошлой неделе в Женеве состоялся саммит президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Согласно мнению экспертов, американцы поставили России определенные условия. Встреча мировых лидеров ярко освещалась в Европе. В свою очередь про то, какое внимание Вашингтон посвятил этим переговорим, рассказала Polskie Radio польская публицистка Ирена Ласота, которая как раз находилась в США.

«В основном много говорилось в первый день, ещё до начала встречи. Одни комментаторы утверждали, что эта встреча будет иметь «трагические» последствия, что произойдёт что-то ужасное, в свою очередь, другие не уставали утверждать, что она будет чрезвычайно важной. Однако, в итоге, на следующий день о ней говорилось очень мало», — пояснила она.

Эксперт уверена, что ход саммита наглядно показал, что у США просто-напросто нет стратегии в отношении России и её поведения. «Слова о том, что мы хотим иметь стабильные, предсказуемые отношения — это программа-минимум», — добавила она.

В беседе с радиостанцией Ласота обратила внимание на некоторые интересные ситуации накануне встречи Байдена и Путина. «С одной стороны, практически перед самой встречей президент Путин признал незаконными организации, связанные с Навальным. Он назвал их всех экстремистами. С другой стороны, президент Байден сделал ставку на так называемую «программу-минимум» и сказал, что, если бы Навальный умер, это было бы очень плохо для России», — напомнила эксперт «Мы видим масштаб подхода к этому всему», — с сожалением добавила она. Ласота уверена, что если бы Навальный умер, то США даже не знали бы какие санкции вводить в отношении России.

В интервью Polskie Radio она также обратила внимание на незаметный на первый взгляд, сделанный в ходе саммита, шаг. «Оба президента договорились, что их послы вернутся. Более того, российский посол уже прибыл в Соединённые Штаты», — сказала Ирена Ласота. «Похоже, что именно это очень нужно было России (…) Отчётливо видно, что Россия хотела чего-то добиться, а вот что в ходе этой встречи хотели получить США, не особо понятно», — подытожила публицистка.