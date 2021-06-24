Обозреватель Insider: любые иллюзии о том, что расширение НАТО заставит Россию подчиниться, идеалистичны и невежественны

Любые иллюзии о том, что расширение НАТО заставит Москву подчиниться, «слепо идеалистичны и невежественны с исторической точки зрения», пишет обозреватель Insider Роберт Мур. По его словам, подобные иллюзии уничтожают шансы на продуктивные двусторонние отношения. При этом автор уверен в том, что правильным подходом к России является стратегия, основанная на реализме и сдерживании.

Кульминацией первой международной поездки президента США Джо Байдена стал саммит с российским президентом Владимиром Путиным в Женеве, пишет сотрудник Defense Priorities Роберт Мур в своей статье для Insider.



Долгожданная встреча лидеров двух ядерных держав на фоне обострения напряжённости между двумя странами не была содержательной, поскольку сам Байден, казалось, не питал особых ожиданий. И это, как отмечает автор, стало удивительным проявлением реализма.



При этом обозреватель Insider выражает надежду на то, что Байдену удастся сохранить в своей администрации умеренные ожидания по этому вопросу, поскольку стратегия, основанная на реализме и сдерживании, является правильным подходом к России, а также к будущему «оборонного альянса» НАТО.



Североатлантический альянс, как напоминает Мур, был сформирован после Второй мировой войны, чтобы объединить ресурсы западных демократических стран против «экспансионистских целей Советского Союза». Многие из членов альянса сильно пострадали от войны и могли стать лёгкой добычей для коммунистической державы, стремившейся распространить своё учение по всему миру.



В этом смысле НАТО оказался успешной структурой, поскольку в 1991 году СССР развалился. Однако лидеры стран, входящих в блок, начали искать поводы для продолжения его существования. Сперва он существовал и даже расширялся ради продвижения демократии в странах бывшего Варшавского договора и ради борьбы с терроризмом, а теперь из-за других причин, начиная от массовой миграции и пандемии и заканчивая изменением климата.



Все это выходит далеко за рамки первоначальной цели организации, созданной как оборонительный альянс для защиты от военной угрозы, которой ныне уже не существует.



Сегодняшняя Россия, которая всё ещё обладает ядерным оружием и мощными обычными вооружениями, политически и доктринально отличается от Советского Союза. Она далека и от легенды о националистической мощи Российской империи, и от превозносимых Путиным влияния и военной мощи СССР.



«Его Россия — это, скорее, клептократия, чем что-либо ещё, — считает Мур. — Путин и его приближённые не заинтересованы в каком-то глобальном политическом крестовом походе, как их советские предшественники. Они ведут себя вполне рационально как традиционное (недемократическое) государство, стремящееся укрепить свои сферы влияния за пределами страны, чтобы защитить свою власть и коррумпированные деловые интересы».



По словам автора, администрация Байдена должна согласиться с такой реалистичной оценкой России и национальных интересов её правительства, если они хотят развивать двусторонние отношения, которые наилучшим образом служат национальным интересам США.



«Сначала мы должны отказаться от иллюзий, что наше влияние превратит Россию в функционирующую демократию западного образца. Если три десятилетия, прошедшие после холодной войны, что-то и доказали, так это то, что попытки использовать НАТО в качестве инструмента для достижения этой цели имеют противоположный эффект. И России необязательно должна быть такой страной, чтобы служить интересам нашей безопасности», — уверен автор.



Действовать через призму геополитического реализма означает понимать, что любое расширение НАТО до границ России будет рассматриваться в Москве как провокация.

Принятие в альянс таких стран, как Украина или Грузия, принесёт Соединённым Штатам и их союзникам очень мало оборонительных преимуществ, в то же время значительно увеличит риски для самого блока.



«Любые иллюзии о том, что расширение НАТО заставит Россию подчиниться, слепо идеалистичны и невежественны с исторической точки зрения», — убеждён автор.



Подобные иллюзии могут уничтожить шансы на продуктивные двусторонние отношения.



Осторожные настроения Байдена в преддверии его первой встречи с Путиным должны определить дальнейшую политику его администрации в отношении России. По мнению автора, Вашингтон, в частности, должен стремиться найти области общих интересов, над которыми можно работать, при этом избегая провокационных сфер.



«От брака до геополитики — так работают все прекрасные двусторонние отношения», — подытоживает свою статью для Insider Роберт Мур.