Мачеревич: независимая Украина — первый шаг на пути к российско-американскому соглашению

Самое главное то, что в ходе саммита Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве дело не дошло до перезагрузки отношений между странами и никакие предпосылки к ней тоже не появились, уверен бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич. В беседе с Polskie Radio он подчеркнул, что без признания Украины независимой у России нет шансов договориться с США.
«Пока Россия не смирится с тем, что Украина — это независимое государство, никаких шансов на приход к российско-американскому соглашению нет», — заявил Polskie Radio бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич.
В беседе он прокомментировал «женевский саммит» лидеров США и России и трёхчасовые переговоры президентов Джо Байдена и Владимира Путина, в ходе которых они обсудили возвращение послов, кибербезопасность, ядерное оружие, обмен пленными, права человека и суверенитет Украины.
По мнению бывшего министра, самое главное то, что в ходе переговоров между президентами не было достигнуто окончательное соглашение, и то, что напрасными оказались опасения касательно новой перезагрузки или каких-либо соглашений, ведущих к ней. «Никакого, даже временного соглашения между США и Россией не произошло», — подчеркнул он.
«Во время переговоров с Путиным президент Байден затронул вопрос о членстве Украины в НАТО — это очень важное заявление с его стороны, которое наглядно показывает Путину и России, что никаких шансов подчинить Украину Российской Федерации просто-напросто нет, а ведь с точки зрения и российского общественного мнения, и политики Путина, этот вопрос очень принципиальный для России», — резюмировал в беседе с Polskie Radio бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич.
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