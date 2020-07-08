Niezalezna: Мачеревич отказал оппозиции в праве гордиться союзом Польши с Америкой

03:00
Газизов о «Спартаке»: рад, что к моей персоне присутствует такой интерес
Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал информацию, согласно которой он рассматривается как главный кандидат на аналогичный пост в московском «Спартаке».
03:00
В России проведено более 21,7 млн тестов на коронавирус
Более 21,7 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
03:00
Левандовски возглавил рейтинг лучших футболистов после возобновления сезона
Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски возглавил рейтинг лучших игроков после возобновления сезона в Европе, который прерывался в связи с пандемией коронавируса.
03:00
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 8 июля
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 8 июля.
03:00
Роналду отреагировал на поражение «Ювентуса» от «Милана»
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал поражение от «Милана» в матче 31-го тура итальянской футбольной Серии А.
03:00
МЧС предупредило о грозе с градом и сильном ветре в Москве
Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о дожде, грозе и ветре с порывами до 20 м в секунду в течение дня в городе.
03:00
В Москве и Подмосковье из-за ветра повалено 130 деревьев
В Москве и Подмосковье из-за ветра повалено 130 деревьев, сообщили ТАСС в экстренных службах.
03:00
На Алтае утонули трое находящихся под опекой детей
В городе Рубцовск Алтайского края утонули трое находящихся под опекой детей.
03:00
В Москве 8 июля ожидается до +28 °С
В Москве в среду, 8 июля, ожидается до +28 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
03:00
В Германии за сутки выявили 397 новых случаев коронавируса
В Германии за сутки выявили 397 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего COVID-19 был подтверждён у 197 341 человека, сообщает Институт Роберта Коха.
03:00
За сутки на месте ЧП в Норильске собрано 96 кубометров водонефтяной смеси
За прошедшие сутки на месте аварии на ТЭЦ в Норильске было собрано 96 куб. м топливно-водяной смеси. Об этом сообщил представитель оперативного штаба.
03:00
Почти 60 человек погибли в Японии в результате наводнений и оползней
На юго-западном японском острове Кюсю 57 человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных сильными дождями.
03:00
У главы Центробанка Боливии выявили коронавирус
Боливийские медики выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у главы Центробанка латиноамериканского государства Гильермо Ортиса.
03:00
В США предлагают запретить тратить средства на контроль над нефтью в Ираке
Конгресс США предлагает запретить Пентагону тратить федеральные средства на установление контроля над нефтяными месторождениями в Сирии и Ираке.
03:00
Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против венесуэльских чиновников
Швейцария присоединилась к санкциям Европейского союза против ряда должностных лиц Венесуэлы.
03:00
День России предложили перенести на 1 июля
Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля. Соответствующее обращение она направила президенту России Владимиру Путину, рассказала общественница в беседе с RT.
03:00
В России за сутки ликвидировали более 70 лесных пожаров
Российские лесопожарные службы в течение суток ликвидировали более 70 лесных пожаров на площади свыше 43,5 тыс. га, сообщает Авиалесоохрана.
03:00
Власти Колумбии продлили режим общенационального карантина
Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что власти страны приняли решение продлить до 1 августа режим общенационального карантина, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
В КНР назвали условие присоединения к переговорам о ядерном оружии
Директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун назвал условие, при котором китайская сторона согласится присоединиться к переговорам США и России по контролю над ядерными вооружениями.
03:00
Американский генерал усомнился в сотрудничестве России с талибами
Глава Центрального командования Вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи заявил, что считает малоубедительными данные о сотрудничестве России с радикальным движением «Талибан»*.
03:00
На Украине полиция задержала двух россиян
Национальная полиция Украины заявила о задержании в Киеве двух россиян, которые якобы планировали «серию тяжких преступлений».
03:00
В Сербии произошли беспорядки из-за новых карантинных мер
Массовые беспорядки произошли в центре Белграда в ночь на 8 июля из-за решения властей Сербии ввести новые карантинные ограничения, призванные помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Хафтар заявил о намерении изгнать войска Турции из Ливии
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявил о намерении изгнать войска Турции из Ливии.
03:00
Сотрудники Нацбанка Украины заявили о давлении со стороны депутатов
Сотрудники Нацбанка Украины заявили, что определённые депутаты Верховной рады оказывают политическое давление на команду НБУ.
03:00
За сутки в Колумбии выявили более 4 тысяч случаев коронавируса
За сутки в Колумбии выявили более 4 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Байден заявил о намерении вернуть США в состав ВОЗ
Бывший вице-президент США и кандидат в президенты страны Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах вернёт Соединённые Штаты в состав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
03:00
За сутки в Бразилии зафиксировано более 45 тысяч случаев COVID-19
За прошедшие сутки в Бразилии было зафиксировано 45 305 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее их число достигло 1 668 589.
03:00
На Украине завели дело из-за лесных пожаров в Луганской области
Национальная полиция Украины завела уголовное дело по факту лесных пожаров на подконтрольной Киеву территории Луганской области.
03:00
Правительство США окажет давление на губернаторов по вопросу открытия школ
Американская администрация намерена оказать давление на губернаторов штатов по вопросу возобновления работы учебных заведений осенью в очной форме, заявил президент США Дональд Трамп.
03:00
Россия предлагает оставить один КПП для доставки гуманитарной помощи в САР
Постоянное представительство России при ООН заявило, что российская сторона внесёт в Совбез ООН проект резолюции, которая предполагает сохранение одного контрольно-пропускного пункта для доставки гуманитарной помощи в Сирию.
03:00
Сёмин: Алексей Миранчук может играть в любой команде Европы
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника команды Алексея Миранчука в «Милан».
03:00
Синоптик спрогнозировал «температурный градиент» в Московском регионе
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 8 июля в Московском регионе ожидается «температурный градиент».
03:00
Ветеран «Спартака» удивился отставке Цорна с поста гендиректора клуба
Ветеран московского «Спартака» Юрий Гаврилов признался, что был глубоко удивлён решением совета директоров клуба уволить Томаса Цорна с поста генерального директора.
03:00
За сутки в Турции выявили более 1000 больных коронавирусом
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили более 1000 больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
В Грузии заявили о локализации пожара в пятизвёздочной гостинице
Спасателям в грузинском регионе Кахетия удалось локализовать возгорание в пятизвёздочной гостинице Radisson Collection.
03:00
Кормье: не знаю, на что будет способен Нурмагомедов после смерти отца
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал о состоянии обладателя титула в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, пережившего смерть отца.
03:00
Россия и КНР наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН, касающейся доставки гуманитарной помощи в Сирию через два контрольно-пропускных пункта на границе САР и Турции.
03:00
Источник: Федуну не нравится кандидатура Евсеева в качестве возможного тренера «Спартака»
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун не поддерживает идею назначения наставника «Уфы» Вадима Евсеева на аналогичную должность в московском клубе.
03:00
СМИ: Экс-игрок НФЛ Колдуэлл погиб, став жертвой вооружённого нападения
Бывший игрок Национальной футбольной лиги (НФЛ) Дональд Колдуэлл погиб в возрасте 41 года после вооружённого нападения.
03:00
Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, рассказал о своих доходах.
03:00
«Сельта» сыграла вничью с «Атлетико» в 35-м туре Примеры
В матче 35-го тура испанской Примеры «Сельта» сыграла вничью с мадридским «Атлетико».
03:00
Гол Ибрагимовича помог «Милану» одержать волевую победу над «Ювентусом»
В матче 31-го тура Серии А «Милан» одержал победу над туринским «Ювентусом».
03:00
В Грузии произошёл пожар в пятизвёздочной гостинице
В грузинском регионе Кахетия произошло возгорание в пятизвездочной гостинице Radisson Collection.
03:00
Хачанов проиграл Баутисте-Агуту в матче выставочного турнира
Российский теннисист Карен Хачанов уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту в матче выставочного турнира Thiem’s 7, который организован третьей ракеткой мира Домиником Тимом.
03:00
Помпео объявил о введении санкций против китайских чиновников
Госсекретарь Майк Помпео объявил о введении американской стороной санкций против китайских чиновников, ответственных за «ограничение доступа иностранцев в Тибет».
03:00
«Арсенал» сыграл вничью с «Лестером» в АПЛ
В матче 34-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Арсенал» и «Лестер» не сумели выявить победителя.
03:00
Государственные медорганизации предложено освободить от налогов на землю и имущество
Государственные и муниципальные медицинские организации предложено освободить от налогов на землю и имущество.
03:00
В Москве произошёл пожар в Институте биоорганической химии
На юго-западе Москвы произошло возгорание в бюджетном учреждении науки «Институт биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук».
03:00
Источник назвал причину увольнения Цорна из «Спартака»
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун считает, что бывший генеральный директор клуба Томас Цорн виноват в текущих результатах команды.
03:00
В Калининграде задержаны вербовщики террористов
В Калининграде задержаны вербовщики запрещённой в России террористической организации.