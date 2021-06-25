N-TV: на 2022 год Германия выделит на оборону рекордные €50 млрд

Комитет немецкого парламента по бюджету одобрил рекордное повышение расходов на оборону: в 2022 году они составят около €50 млрд. Как сообщает телеканал N-TV, также были одобрены почти три десятка дорогостоящих международных проектов в сфере разработки новых вооружений. В то же время такое решение подверглось критике, потому что комитет по бюджету фактически навязал масштабные проекты будущему правительству Германии, которое будет избрано осенью.

Комитет бундестага по бюджету одобрил миллиардные проекты в сфере обороны, такие как запланированное создание системы воздушного боя FCAS, сообщает немецкий телеканал N-TV.

Политики дали зелёный свет германо-норвежскому проекту подводной лодки U212 CD на сумму €2,8 млрд, а также одобрили приобретение трёх судов для флота на €2 млрд и множество других проектов. В общей сложности комитет рассмотрел 27 проектов на общую сумму €19 млрд.

Все оборонные проекты на сумму от €25 млн должны быть представлены в комитете по бюджету для согласования, отмечает немецкий телеканал. На 2022 год кабинет установил для бюджета планку, предусматривающую рекордное повышение расходов на оборону до €50,3 млрд. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр приветствовала это решение. «Хороший результат. Не для меня, для армии», — написала она в Twitter.

Боевая система FCAS должна войти в эксплуатацию с 2040 года и, таким образом, прийти на смену нынешним самолётам Eurofighter. Новая система — это больше, чем просто истребитель, потому что он будет летать в сопровождении невооружённых и вооружённых беспилотников. Общая стоимость оценивается в сотни миллиардов евро. Нынешнее решение касается дальнейшего этапа развития, который обойдётся Германии примерно в €4,5 млрд и который, как и четыре других проекта, был одобрен при соблюдении определённых условий.

Как сообщает N-TV, в проекте под полным названием «Система вооружений следующего поколения в боевой авиационной системе будущего» (NGWS/FCAS) также участвуют оборонная промышленность Франции и Испании. Франция играет в проекте ведущую роль и постоянно подвергается критическому вниманию в связи с сомнениями, не получает ли она чрезмерного преимущества. Один из спорных моментов заключается в том, кому принадлежат права на использование, если деньги налогоплательщиков используются в таких масштабах для финансирования технологических «квантовых скачков», отмечает немецкий телеканал.

«ХДС, ХСС и СДПГ в последний момент обязуют следующее федеральное правительство, каким бы оно ни было, пойти на важные и дорогостоящие проекты вооружений, — критикует специализирующийся на вопросах бюджета политик от свободных демократов Отте Фрике. — Тот факт, что коалиция не готова к более поздней, тщательной специальной сессии, показывает её нежелание участвовать в конструктивном демократическом дискурсе». Прошлое показало, насколько важны тщательность и парламентский контроль для крупных проектов, также добавил он.

Представитель фракции СДПГ в бундестаге и эксперт по бюджету Деннис Роде перед принятием решения говорил о «жёстких и конкретных условиях». «Мы сформулировали чёткие условия для дальнейшего продвижения проекта и, таким образом, учли критические замечания Федеральной счётной палаты и Управления закупок вооружённых сил Германии», — подчеркнул Роде. Несмотря на обоснованную критику, СДПГ продолжает поддерживать франко-германо-испанский проект, который является ядром фундамента суверенной обороноспособности Евросоюза.

Политик от партии зелёных Тобиас Линднер призвал отнестись всерьёз к опасениям, высказанным в отношении следующего этапа проекта FCAS как ведомством по закупкам вооружённых сил Германии, так и Федеральной счётной палатой. «Безусловно, по политическим причинам высокого уровня FCAS также является очень важным проектом для европейского сотрудничества в сфере вооружений, — отметил Линднер. — Но именно по этой причине в начале программы нужно действовать аккуратно».