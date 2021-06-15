Der Spiegel Оригинал

Spiegel: перезагрузка НАТО дорого обойдётся Германии

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Страны-союзники на саммите НАТО отпраздновали «возвращение» Америки и перезапуск альянса, однако всему есть своя цена, отмечает немецкий журнал Der Spiegel. Особенно дорого за «новое начало» придётся заплатить Германии: США не только продолжают требовать увеличить расходы на оборону, но и ищут союзников против Китая, от которого во многом зависит немецкая экспортная экономика.
Spiegel: перезагрузка НАТО дорого обойдётся Германии
Reuters

Чёткая позиция в отношении России и Китая, космическая программа — на первом саммите НАТО с президентом США Джо Байденом альянс отметил свой перезапуск, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Однако его осуществление будет нелёгким, а для Германии — ещё и недешёвым.

Когда президент США и генеральный секретарь НАТО приветствовали друг друга на саммите в Брюсселе, они оба выглядели довольными. Рядом с Джо Байденом оттаял даже вечно сдержанный норвежец Столтенберг, отмечает издание. По словам нового американского президента, НАТО не просто важно, но непременно необходимо, а генеральный секретарь альянса проявил «потрясающую силу руководства». Йенс Столтенберг при этом безуспешно старался подавить широкую улыбку.

По замечанию Der Spiegel, контраст с Дональдом Трампом огромен. Когда предшественник Байдена приехал на свой первый саммит НАТО в 2017 году, он сначала оттолкнул премьер-министра Черногории во время общей фотосессии, потом перед камерами устроил разнос союзникам и потребовал от них чудовищные суммы денег, чем сильно расстроил немцев.

Теперь всё снова хорошо: Америка вернулась, альянс восстановился после «смерти мозга», которую ему некогда диагностировал президент Франции Эммануэль Макрон. Байден вернулся к поставленным под сомнение Трампом гарантиям поддержать союзников в случае нападения на них и даже назвал это «священным долгом». После саммита НАТО все поняли одно: Америка вернулась.

Ещё до начала саммита альянс принял знаковое решение: нападение в космосе или из космоса в будущем тоже будет считаться случаем, когда НАТО должно вступиться за союзников. Это означает, что в космосе, точно так же, как и на суше, на воде, в воздухе и киберпространстве, действует правило: нападение на одного из членов может быть оценено как нападение на всех — и реагировать альянс будет соответственно, поясняет издание.

Однако, как подчёркивает Der Spiegel, «новое единство и при Байдене будет иметь свою цену». Потому что США, с одной стороны, продолжают настаивать на том, чтобы европейцы существенно увеличили свои расходы на оборону, а, с другой стороны, Байден ищет в Европе союзников против Китая.

И то, и другое грозит дорого обойтись, в первую очередь, Германии, которая по-прежнему весьма далека от принятой в 2014 году цели расходовать на оборону 2% ВВП страны. Немецкое правительство предполагает, что к 2024 году можно добиться увеличения военного бюджета до 1,5% ВВП. Двухпроцентной цели Германия сможет достичь, вероятно, не раньше 2030 года, заявила Ангела Меркель после саммита.

Ещё дороже Германии могут стоить надвигающиеся разногласия между Западом и Пекином. Китай всё более открыто бросает вызов США в Индо-Тихоокеанском регионе, поэтому теперь Байден хочет создать фронт против Пекина — это обозначилось ещё на саммите G7 в выходные. Для членов НАТО, экономика которых тесно связана с китайской, это, однако, крайне опасно — и, в первую очередь, для Германии и её экспортной экономики. Поэтому немцы хотят избежать слишком воинственной риторики в отношении Пекина.

Результатом становятся «словесные выверты», отмечает немецкий журнал. В итоговом коммюнике саммита сказано: «Объявленные Китаем цели и самоуверенное поведение скрывают системные вызовы для основанного на правилах международного порядка и областей, значимых для безопасности НАТО». Один из инсайдеров в НАТО назвал этот вывод «франкенштейновским предложением».

Одновременно с этим НАТО обвиняет Китая в расширении его арсенала ядерных вооружений, военном сотрудничестве с Россией и распространении дезинформации. Столтенберг после саммита высказался ещё более жёстко: Китай уже сейчас обладает вторым в мире оборонным бюджетом и активно инвестирует в автономные системы вооружений и системы, оснащённые искусственным интеллектом. Они могут «изменить природу ведения войны таким образом, какого мы до сих пор ещё не видели». Тем не менее, Столтенберг подчеркнул, что Китай — не враг и даже не противник.

На ту же вербальную двойственность делает ставку и канцлер Ангела Меркель, отмечает Der Spiegel. Конечно, нельзя «просто пренебрегать» Китаем. «Но нельзя и переоценивать его», — сказала Меркель. По её словам, «Китай — соперник во многих вопросах», но «также и партнёр во многих вопросах».

Столтенберг считает успехом уже то, что Китай был так отчётливо назван в итоговом коммюнике саммита. В действовавшей до сих пор стратегии НАТО от 2010 года страна не упоминается ни единым словом. Только в декабре 2019 года Китай впервые был упомянут в документе НАТО — одним предложением в итоговом заявлении саммита. Теперь, полтора года спустя, Китай официально назван системным соперником альянса.

Что касается России, — в этом дипломаты НАТО согласились — от неё всё ещё «исходит прямая угроза». «Агрессивные действия России представляют угрозу для евро-атлантической безопасности», — говорится в итоговом заявлении саммита. В частности, НАТО обвиняет Москву в разработке способного переносить ядерные заряды оружия меньшей и средней дальности, в дезинформационной кампании и хакерских атаках, вмешательстве в выборы в США и других странах НАТО, а также в нападках на территориальную неприкосновенность Украины.

На встрече с Владимиром Путиным в среду Джо Байден намерен предложить российскому президенту сотрудничество. Если Кремль его отклонит и продолжит свои наносящие вред действия, «мы ответим тем же образом», сказал американский президент.

В то же время ясно: Россия, возможно, обладает огромной армией и ядерными вооружениями, но производительность её экономики лишь ненамного превосходит экономику Испании — и при этом опирается, в первую очередь, на продажу ископаемых источников энергии, значение которых пойдёт на спад по мере приближения Европы к цели достижения нейтральных выбросов парниковых газов в атмосферу.

Китай — это стало ясно, как минимум, с дебюта Байдена на саммите — США и НАТО считают более опасным противником в долгосрочной перспективе, заключает немецкий журнал Der Spiegel.

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