Le Figaro: «на пороге перемен» — к 2040 году Франция проведёт «роботизацию» армии

Французская армия запустила новый проект «Вулкан», который предусматривает внедрение роботов в сухопутных войсках для выведения людей из зон непосредственного конфликта, сообщает Le Figaro. При этом этический комитет выступил против так называемых «роботов-убийц», которые обладают полной автономией в принятии решений, однако эксперты и военные предупреждают, что потенциальные противники в этом вопросе выберут эффективность, а не человеческий контроль.

Роботизация армии обещает стать одним из главных технологических прорывов ближайших десятилетий, поэтому Франция запустила проект «Вулкан», который предусматривает внедрение роботов в сухопутной армии до 2040 года, пишет Le Figaro. США, Россия и Китай и другие страны также работают над тем, чтобы вывести людей из зон непосредственного конфликта, и уже применяют их на поле боя: так, Москва в Сирии развернула системы «Уран-9», а Турция, согласно мартовскому докладу ООН, применяет в Ливии беспрецедентное «летальное автономное оружие» Kargu-2, которое может нападать на цель без подтверждения оператора.

В этой гонке Европа осталась далеко позади, хотя Германия и Эстония развивают роботехнику, указывает французская газета. По мнению исследователя военной школы Сен-Сир в области киберзащиты Тьерри Бертье, «Франции пришло время ускориться». «Мы на пороге перемен», — подтверждает его слова подполковник Давид, ответственный за роботехнику в Генштабе сухопутных войск. Проект «Вулкан», считает он, «задаёт курс»: этим летом в учебно-тренировочном центре по действиям в черте города, расположенном в Сиссоне, откроется секция, посвящённая роботам. В её рамках 13 человек будут работать со всеми существующими роботами, созданными оборонной промышленностью, чтобы разработать способы их применения и связанную с ними военную доктрину. К 2025 году, рассчитывает Давид, прояснятся запросы армии, и это поможет сориентировать и унифицировать промышленные программы.

В статье отмечается, что новое направление ставит перед армией множество технологических и концептуальных задач, например, поддержание связи с роботом во время вражеского радиоэлектронного подавления, обеспечение мобильности робота и контроля со стороны человека. Кроме того, роботизация создаёт новые материально-технические трудности, а также трудности, связанные с энергопотреблением. Исследователь Тьерри Бертье подчёркивает, что каждый этап автономизации роботов тяжело преодолеть. При этом последний уровень, на котором для выполнения задач роботу не требуется человек, представляет лишь ограниченную ценность для армии. На предыдущем уровне человек может взять управление на себя, если у него хватит времени на то, чтобы принять такое решение. Таким образом, автономные системы ПРО только теоретически дают оператору возможность вмешаться.

Благодаря роботизации перед армией открываются новые возможности в логистике, эвакуации раненых, слежении, разведке и использовании оборонительных средств, подчёркивает издание. Новые технологии внедряются не только в сухопутных войсках, но и в ВМФ и ВВС. В то же время подполковник Давид предупреждает: в армии считают, что «в 2040 году не будет сильного искусственного интеллекта в зоне боевых действий». ИИ будет ещё недоступен, а «зона боевых действий останется непредсказуемым местом», где «только человек сможет реагировать на тактическую внезапность».

Франция на данный момент категорически отказывается от применения систем автономного оружия — так называемых «роботов-убийц». Весной Комитет военной этики представил доклад, в котором поддержал развитие систем вооружения «с элементами автономии», где окончательное решение принимает человек. Эксперты проявляют осмотрительность в этом вопросе: такая позиция может ослабить потенциал Франции по сравнению с её противниками, которые отдают предпочтение эффективности, а не контролю. Представители армии также говорят об осторожности: глава Генштаба сухопутных войск Франции генерал Тьерри Буркхард заявил, что «высокие технологии не должны парализовать работу мысли». Как утверждает Le Figaro в заключение, французская армия должна бояться не своих роботов, а роботов своих противников.