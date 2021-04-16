WION: «война будущего» — французские военные провели учения вместе с роботами

Французские кадеты провели военные учения вместе с роботами, в ходе которых последние использовались в качестве разведчиков, мобильных укрытий и эвакуационных средств, передаёт WION. Как отмечает канал, именно так может выглядеть война будущего, учитывая, что от учений с роботами до их реального боевого применения остаётся один шаг.

На нашей передаче мы часто обсуждаем тему войны будущего. Сегодня мы вам покажем, на что может быть похоже это будущее. Не так давно во Франции военнослужащие тренировались вести боевые действия вместе с роботами. Это произошло в военной школе, где кадеты проводили учения с робособаками и танками.

Этот робот на задании. Он ведёт группу кадетов внутрь здания. Операция началась. Группа поднимается на крышу. Робот засекает присутствие гранаты неподалёку и ложится на пол. То, что вы только что видели, может оказаться войной будущего. В марте этого года кадеты из французской Общевойсковой школы тренировались бок о бок с настоящими роботами. Они испытывают их в различных боевых ситуациях, применяя роботов в ходе разведки, поддержки и прикрытия войск, а также для доставки грузов.

На этих кадрах солдат ведёт наблюдение за местностью, глядя на экран, который больше напоминает какое-то игровое устройство. В руках солдата этот планшет может оказаться мощным инструментом. Эти роботы оснащены камерами, что даёт военнослужащим возможность вести разведку до начала операции.

Этого робота, который больше смахивает на собаку, зовут Спарт. В эту комнату его отправили на разведку. Именно здесь взорвалась граната.

Следующий робот называется Nexter Optio; он больше похож на настоящий танк и оснащён орудием. Солдаты могут занимать за ним укрытие и вести огонь по целям. На другом конце полигона действует ещё один робот с большой вращающейся камерой, с помощью которой тот сканирует окрестности.

Французские кадеты испытывают роботов не только в бою. Они также использовали их для того, чтобы увозить раненых с поля боя. Они положили на робота манекен и отработали нечто похожее на эвакуацию.

Далеко не только французские военные испытывают роботов на поле боя. Доступ к беспилотникам имеют и другие армии. Этими машинами могут управлять военнослужащие, которые находятся в нескольких милях от поля боя. Учитывая, что роботы всё чаще становятся участниками военных манёвров, их участие в реальных боевых операциях — это лишь вопрос времени.

Это было включение из бюро. WION — Мир един.

Дата выхода в эфир 14 апреля 2021 года.