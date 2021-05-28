Euronews: Байден представил конгрессу законопроект бюджета с дефицитом в $2 трлн

Президент США Джо Байден представил в конгресс первый законопроект бюджета на общую сумму $6 трлн, при этом расходы превышают доходную часть почти на $2 трлн. По словам Байдена, его проект по стимулированию экономики поддерживают даже республиканцы. Предполагается, что основные расходы должны пойти на поддержку здравоохранения и социальной сферы, передаёт Euronews.
На Капитолийский холм отправлен проект федерального бюджета США. Его объём составляет шесть триллионов долларов. В законопроекте уже заложено превышение расходов над доходной частью на без малого два триллиона — несмотря на то, как подчёркивается, что нынешняя администрация предусмотрела насыщение доходной части новыми налогами или увеличение прежних сборов.
ДЖО БАЙДЕН, президент США: Резюмируем: уровень инфицирования падает, число летальных исходов от COVID-19 уменьшается, вниз идёт и безработица. Количество тех, кто получает бесплатные продукты, снижается. Число привитых растёт. Создаются новые рабочие места, у всё большего количества людей появляются доступные медстраховки. Америка движется в правильном направлении. Даже мои друзья-оппоненты — республиканцы в конгрессе, поддержали наш план стимулирования экономики. Я не собираюсь тут называть имена, но как только они вернулись к избирателям в свои округа — они тут же им похвастались, что такой план есть и принят.
Основной статьёй трат станет здравоохранение — в частности, программа Medicare. Солидное увеличение ожидается и в социальных сферах.
Президентская прерогатива — представить законопроект бюджета. Обсуждать его, принимать его, менять его, вносить поправки могут лишь законодатели. В США контроль над бюджетом и тратами — компетенция исключительно этой ветви власти.
В Москве состоялась рабочая встреча министра обороны России Сергея Шойгу с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном, в ходе которой стороны намерены обсудить вопросы региональной безопасности и ситуацию в Нагорном Карабахе.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о ходе переговоров по новому контракту с капитаном команды Лионелем Месси, встрече с главным тренером клуба Рональдом Куманом, а также анонсировал новые трансферы.
Российские авиавласти работают над разрешением проблемы влёта в воздушное пространство страны европейских самолётов, идущих в обход Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Следовавший из Южно-Сахалинска в Москву самолёт авиакомпании «Россия» совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика низкого давления в левой стойке шасси, никто не пострадал, сообщают экстренные службы.
Российские службы и ведомства не имеют отношения к ситуации вокруг экстренной посадки самолёта Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, в Минске, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Вице-премьер России Виктория Абрамченко на IX Невском международном экологическом форуме сообщила о подготовке поправок в законодательство, запрещающих использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов.
В Росавиации сообщили, что ведомство уведомило авиакомпании о том, что «при изменении ранее утверждённых маршрутов в пункты Европы и из них в/через воздушное пространство России следует принимать во внимание возможное увеличение времени выполнения процедур для получения разрешения на прилёт, вылет и пролёт транзитом воздушного пространства России».
Глава департамента московского «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал заявление о том, что новый главный тренер красно-белых Руй Витория обратился к руководству клуба с просьбой приобрести опорного полузащитника «Бенфики» Габриэла.
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, обязывающий крупные IT-компании открывать филиалы или представительства в России.
Следственный комитет впервые применил новейшую методику проверки достоверности показаний обвиняемого, расследуя уголовное дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Белоруссия по договорённости с Россией прорабатывает вопрос об открытии переходов на границе для желающих привиться от коронавируса российской вакциной «Спутник V» из Польши, Литвы, Украины и других стран, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Ассистент главного тренера сборной России Станислава Черчесова Мирослав Ромащенко ответил на вопрос, могут ли полузащитник «Монако» Александр Головин и футболист «Аталанты» Алексей Миранчук одновременно выходить в стартовом составе национальной команды.