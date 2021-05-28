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Euronews: Байден представил конгрессу законопроект бюджета с дефицитом в $2 трлн
Президент США Джо Байден представил в конгресс первый законопроект бюджета на общую сумму $6 трлн, при этом расходы превышают доходную часть почти на $2 трлн. По словам Байдена, его проект по стимулированию экономики поддерживают даже республиканцы. Предполагается, что основные расходы должны пойти на поддержку здравоохранения и социальной сферы, передаёт Euronews.

На Капитолийский холм отправлен проект федерального бюджета США. Его объём составляет шесть триллионов долларов. В законопроекте уже заложено превышение расходов над доходной частью на без малого два триллиона  несмотря на то, как подчёркивается, что нынешняя администрация предусмотрела насыщение доходной части новыми налогами или увеличение прежних сборов. 

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Резюмируем: уровень инфицирования падает, число летальных исходов от COVID-19 уменьшается, вниз идёт и безработица. Количество тех, кто получает бесплатные продукты, снижается. Число привитых растёт. Создаются новые рабочие места, у всё большего количества людей появляются доступные медстраховки. Америка движется в правильном направлении. Даже мои друзья-оппоненты — республиканцы в конгрессе, поддержали наш план стимулирования экономики. Я не собираюсь тут называть имена, но как только они вернулись к избирателям в свои округа — они тут же им похвастались, что такой план есть и принят. 

Основной статьёй трат станет здравоохранение — в частности, программа Medicare. Солидное увеличение ожидается и в социальных сферах. 

Президентская прерогатива — представить законопроект бюджета. Обсуждать его, принимать его, менять его, вносить поправки могут лишь законодатели. В США контроль над бюджетом и тратами — компетенция исключительно этой ветви власти. 

Дата выхода в эфир 28 мая 2021 года. 

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