Hill: в конгрессе США подумывают обложить богатых единовременным «налогом патриота»

Член бюджетного комитета палаты представителей США демократ Томас Суоцци рассматривает вопрос о единовременном «налоге патриота» в отношении состоятельных американских граждан, пишет The Hill. По оценкам конгрессмена, с помощью этой налоговой инициативы можно будет пополнить бюджет страны приблизительно на $450 млрд.
Конгрессмен-демократ Томас Суоцци, член бюджетного комитета палаты представителей, в интервью The Hill заявил, что изучает идею единовременного налога на богатство для самых состоятельных американцев, пишет The Hill.
Как напоминает издание, его слова прозвучали на фоне того, как демократы пытаются повысить налоги для богатых, чтобы таким образом оплачивать приоритетные расходы.
Суоцци, в частности, заявил, что он только начинает изучать то, что он назвал «налогом патриота». Речь идёт о единовременном дополнительном налоге в 2,5% на состояния от $50 млн до $100 млн и 5% на богатство свыше $100 млн.
Состоятельные люди смогут выплачивать его в течение пяти лет, говорится в статье.
Согласно исследованиям, предоставленным офисом Суоцци, такой налог поможет собрать около $450 млрд.
По словам Суоцци, этот дополнительная выплата будет отражать тот факт, что многие богатые американцы меньше пострадали от пандемии коронавируса, чем люди с меньшим доходом.
«Все мы знаем, что во время пандемии у богатых людей дела шли очень хорошо, а вот у людей с низкими доходами дела шли плохо», — подчеркнул он.
Как отмечается в статье, Суоцци пообщался с изданием The Hill через несколько дней после того, как ProPublica опубликовала доклад, в котором подробно рассказывалось о том, что известные американские миллиардеры платят мало налогов по сравнению с приростом их состояния. Между тем, как напоминает издание, федеральная налоговая система США работает с доходами лиц, а не с их состояниями.
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