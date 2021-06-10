ABC News: Америка негодует — журналисты выяснили, что богатейшие американцы не платят подоходный налог
И к теме дня: в результате масштабная утечки данных Налоговой службы США (IRS) стало известно, что богатейшие американцы почти или вообще не платят федеральный налог на доходы. У Джеффа Безоса, Илона Маска, Уоррена Баффета — и в целом у 25 самых богатых людей страны — выплаты по подоходному налогу оказались ниже, чем у большинства работающих американцев, и всё это абсолютно законно. Америка сегодня негодует — и мы вновь слышим призывы уравнять правила игры. Репортаж Терри Морана.
Цифры, представленные в материале группы журналистов-расследователей ProPublica, поражают воображение: в 2007 году основатель Amazon Джефф Безос заработал 3,8 миллиарда долларов — однако по федеральному подоходному налогу предприниматель, успевший с тех пор стать богатейшим человеком в мире, за тот год не заплатил ничего, ни цента. А в 2018-м то же самое случилось и с миллиардером из Tesla Илоном Маском.
Инвестор-легенда Уоррен Баффет заявляет, что выступает за повышение налогов на богатых...
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… но и он не преминул извлечь выгоду: с 2014 по 2018 год Баффет заработал аж 24,3 миллиарда долларов, но по федеральному подоходному налогу за этот период заплатил лишь 23,7 миллиона долларов — то есть, крохотную долю от своего заработка.
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Ничего незаконного журналисты ProPublica так и не нашли — расследование коллектива касалось исключительно федерального подоходного налога, которым главным образом облагаются зарплаты и оклады, тогда как вышеперечисленные миллиардеры получают большую часть своих доходов не в виде зарплат, а в качестве дивидендов от инвестиций, для которых уже давно создают льготные условия. Из-за этого федеральный налоговый кодекс богатых почти не затрагивает.
ТЕРРИ МОРАН, старший национальный корреспондент ABC News: На самом деле ProPublica удалось добыть целый «клад» данных IRS на несколько тысяч богатейших американцев. Утечки налоговой информации таких масштабов США ещё не знали — и IRS совместно с ФБР уже инициировали по этому поводу расследование. Джефф Безос и Илон Маск давать комментарии сотрудникам ProPublica не стали — а вот Уоррен Баффет в официальном заявлении сообщил: «Я по-прежнему полагаю, что наш налоговый кодекс следует серьёзным образом скорректировать». Дэвид?
Подобное он говорил и раньше. С нами был Терри Моран. Спасибо вам!
Дата выхода в эфир 09 июня 2021 года.
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