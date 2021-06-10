ABC News: Америка негодует — журналисты выяснили, что богатейшие американцы не платят подоходный налог

Американские журналисты после масштабной утечки информации из Налоговой службы США (IRS) выяснили, что богатейшие граждане страны почти не платят федеральный подоходный налог, передаёт ABC News. Как отмечает журналист канала, богатым американцам удаётся законно уклоняться от подоходного налога из-за того, что им облагаются лишь зарплаты, а они зарабатывают прежде всего на инвестициях.

И к теме дня: в результате масштабная утечки данных Налоговой службы США (IRS) стало известно, что богатейшие американцы почти или вообще не платят федеральный налог на доходы. У Джеффа Безоса, Илона Маска, Уоррена Баффета — и в целом у 25 самых богатых людей страны — выплаты по подоходному налогу оказались ниже, чем у большинства работающих американцев, и всё это абсолютно законно. Америка сегодня негодует — и мы вновь слышим призывы уравнять правила игры. Репортаж Терри Морана.

Цифры, представленные в материале группы журналистов-расследователей ProPublica, поражают воображение: в 2007 году основатель Amazon Джефф Безос заработал 3,8 миллиарда долларов — однако по федеральному подоходному налогу предприниматель, успевший с тех пор стать богатейшим человеком в мире, за тот год не заплатил ничего, ни цента. А в 2018-м то же самое случилось и с миллиардером из Tesla Илоном Маском.

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УОРРЕН БАФФЕТ, инвестор: Богатые определённо платят слишком мало налогов.

… но и он не преминул извлечь выгоду: с 2014 по 2018 год Баффет заработал аж 24,3 миллиарда долларов, но по федеральному подоходному налогу за этот период заплатил лишь 23,7 миллиона долларов — то есть, крохотную долю от своего заработка.

ЭЛИЗАБЕТ УОРРЕН, сенатор США: Простые семьи обязаны регулярно платить налоги — но миллиардеры нашли способ этого избежать.

Ничего незаконного журналисты ProPublica так и не нашли — расследование коллектива касалось исключительно федерального подоходного налога, которым главным образом облагаются зарплаты и оклады, тогда как вышеперечисленные миллиардеры получают большую часть своих доходов не в виде зарплат, а в качестве дивидендов от инвестиций, для которых уже давно создают льготные условия. Из-за этого федеральный налоговый кодекс богатых почти не затрагивает.

ТЕРРИ МОРАН, старший национальный корреспондент ABC News: На самом деле ProPublica удалось добыть целый «клад» данных IRS на несколько тысяч богатейших американцев. Утечки налоговой информации таких масштабов США ещё не знали — и IRS совместно с ФБР уже инициировали по этому поводу расследование. Джефф Безос и Илон Маск давать комментарии сотрудникам ProPublica не стали — а вот Уоррен Баффет в официальном заявлении сообщил: «Я по-прежнему полагаю, что наш налоговый кодекс следует серьёзным образом скорректировать». Дэвид?

Подобное он говорил и раньше. С нами был Терри Моран. Спасибо вам!

Дата выхода в эфир 09 июня 2021 года.