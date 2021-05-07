Hill: половина американцев назвали свои налоги «слишком высокими», но «справедливыми»

00:50 Украина попросила США о расширении тренировочной миссии для военных Украина попросила США о расширении тренировочной миссии для Вооружённых сил Украины, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

00:48 МЮ и «Рома» показали самую высокую результативность в полуфиналах еврокубков за 61 год Английский «Манчестер Юнайтед» и римская «Рома» показали второе по результативности двухматчевое противостояние 1/2 финала в истории европейских клубных кубковых турниров.

00:27 В ВОЗ назвали число случаев заболевания COVID-19 в мире Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за сутки в мире выявили 847 537 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

00:22 Эмери в пятый раз за карьеру вывел команду в финал Лиги Европы Испанский специалист Унай Эмери в пятый раз за тренерскую карьеру вывел свою команду в финал Лиги Европы УЕФА.

00:10 «Вильярреал» впервые в истории сыграет в финале еврокубкового турнира Испанский «Вильярреал» впервые в своей истории пробился в финал европейского клубного кубкового турнира.

00:10 Минобороны представило новый мультимедийный раздел в рамках проекта «Без срока давности» Минобороны России в рамках проекта «Без срока давности» представило новый мультимедийный раздел «Освобождение Польши: помнить, нельзя забыть!»

23:57 «Вильярреал» вышел в финал Лиги Европы, сыграв вничью с «Арсеналом» Испанский «Вильярреал» сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА.

23:56 Террористы совершили 38 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 38 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

23:55 МЮ проиграл «Роме», но вышел в финал Лиги Европы Английский «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от римской «Ромы» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА.

23:42 Леонова считает, что шансы Трусовой у Тутберидзе попасть на ОИ такие же, как и у Плющенко Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию Алёна Леонова оценила шансы Александры Трусовой попасть на зимние Игры 2022 года в Пекине.

23:42 Постпред России в Вене оценил ситуацию с СВПД Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, возглавляющий российскую делегацию на очных консультациях в австрийской столице, прокомментировал ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

23:29 СМИ: Голкипер «Рейнджерс» Шестёркин не сыграет на ЧМ из-за травмы Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин не сыграет за сборную России на предстоящем чемпионате мира в Латвии из-за травмы.

23:25 В ВС США прокомментировали ситуацию с выводом войск из Афганистана Председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли прокомментировал ситуацию с выводом войск США из Афганистана.

23:16 Павлюченкова проиграла Соболенко в полуфинале турнира WTA в Мадриде Россиянка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от представительницы Белоруссии Арины Соболенко в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.

23:09 Сборная России по вольной борьбе получила максимальную квоту на ОИ в Токио Российский борец вольного стиля Сергей Козырев завоевал олимпийскую лицензию в весовой категории до 125 кг на квалификационном турнире в болгарской Софии.

23:08 В ООН оценили ситуацию с климатом Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе выступления на международной конференции «Петерсбергский климатический диалог» заявил, что «прошлый год стал ещё одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов».

22:53 Российские кёрлингистки потерпели второе поражение подряд на ЧМ, проиграв Швейцарии Женская сборная России потерпела поражение от национальной команды Швейцарии в матче чемпионата мира по кёрлингу в канадском Калгари.

22:41 В ЦПВС высказались о действиях в САР возглавляемой США коалицией Заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Александр Карпов прокомментировал действия в САР возглавляемой США коалицией.

22:38 Бучневича могут дисквалифицировать за удар соперника клюшкой в лицо Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич может быть дисквалифицирован за нарушение правил в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вашингтон Кэпиталз».

22:26 Сбербанк повысит ставки по ипотеке Сбербанк с 7 мая повысит на 0,4 процентного пункта ставку по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке.

22:19 Весь тренерский штаб покинет «Спартак» вместе с Тедеско Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что весь нынешний тренерский штаб команды покинет клуб вместе с главным тренером Доменико Тедеско.

22:11 Гендиректор «Крыльев Советов» высказался о ситуации с лицензированием Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал ситуацию с лицензированием клуба для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2021/22.

21:57 Политолог оценил заявление премьера Чехии об отношениях с Россией Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша об отношениях между Москвой и Прагой.

21:54 Биатлонист Самуэльссон считает, что ОИ не должны проводиться в Китае Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастьян Самуэльссон рассказал о своём отношении к проведению зимних Олимпийских игр 2022 года в Китае.

21:45 Червиченко — о ситуации с «Оренбургом»: пора перестать быть банановой республикой Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказал своё мнение о ситуации вокруг непрохождения «Оренбургом» лицензирования для выступления в Российской премьер-лиге в сезоне-2021/22.

21:41 Под Волгоградом два человека погибли при взрыве боеприпаса времён войны В Городищенском районе Волгоградской области два человека погибли в результате взрыва боеприпаса времён Великой Отечественной войны. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области.

21:34 Медведева примет участие в новом ледовом шоу Авербуха Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева примет участие в новом ледовом шоу известного хореографа Ильи Авербуха.

21:25 Умер режиссёр и актёр Олег Зорин Режиссёр и актёр Санкт-петербургского государственного академического театра имени Ленсовета Олег Дмитриевич Зорин скончался 6 мая в возрасте 81 года.

21:21 Арбитр Иванов рассудит «Локомотив» и «Крылья Советов» в финале КР Бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым назначена на финальный матч Кубка России по футболу между московским «Локомотивом» и самарскими «Крыльями Советов».

21:09 В Пентагоне прокомментировали ситуацию с выводом войск из Афганистана Глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал ситуацию с выводом войск США из Афганистана.

21:03 Стали известны стартовые составы «Ромы» и МЮ на ответный матч 1/2 финала ЛЕ Римская «Рома» и английский «Манчестер Юнайтед» огласили стартовые составы команд на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА.

20:51 «Арсенал» и «Вильярреал» огласили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала ЛЕ Лондонский «Арсенал» и испанский «Вильярреал» огласили стартовые составы команд на первый матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА.

20:43 Политолог оценил заявление Белого дома о поддержке вступления Украины в НАТО Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что администрация президента США Джо Байдена поддерживает вступление Украины в НАТО.

20:37 Рамос высказался о вылете «Реала» из Лиги чемпионов Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов УЕФА.

20:28 За сутки в Британии выявили более 2 тысяч случаев коронавируса В Великобритании за сутки выявили 2613 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 4 428 553.

20:16 Медведев устроил перепалку с болельщиками во время матча на турнире ATP в Мадриде Российский теннисист Даниил Медведев во время матча третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в испанском Мадриде вступил в перебранку с болельщиками на трибунах.

20:16 В Чехии смягчат карантинные меры с 10 мая Глава Минздрава Чехии Петр Аренбергер заявил, что в стране с 10 мая решено смягчить карантинные ограничения, вводившиеся из-за коронавируса.

20:04 В Белом доме заявили о поддержке вступления Украины в НАТО Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на вопрос о том, поддерживает ли администрация президента США Джо Байдена вступление Украины в НАТО.

20:03 НХЛ оштрафовала «Рейнджерс» за критику решения департамента безопасности игроков Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение оштрафовать «Нью-Йорк Рейнджерс» за публичные комментарии клуба и его представителей.

19:48 В Госдепе прокомментировали ситуацию с СВПД Высокопоставленный представитель Госдепартамента прокомментировал ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

19:44 Стали известны соперники российских гандболистов на ЧЕ-2022 Европейская федерация гандбола (EHF) провела жеребьёвку группового этапа чемпионата Европы среди мужских команд 2022 года.

19:35 В МВФ рассказали о переговорах с Украиной по поводу реформ Официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс на регулярном брифинге рассказал о переговорах с Украиной по поводу проведения реформ в стране.

19:32 СМИ: Тяжелоатлетка Хаббард станет первой трансгендерной участницей ОИ Новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард станет первой в истории трансгендерной участницей Олимпийских игр.

19:24 Премьер Чехии оценил отношения с Россией Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прокомментировал отношения между Москвой и Прагой.

19:17 В «Оренбурге» заявили, что планируют завершить реконструкцию стадиона к лету 2022 года Футбольный клуб «Оренбург» рассчитывает завершить реконструкцию домашнего стадиона «Газовик» к июню 2022 года.

19:09 В Рио-де-Жанейро 25 человек погибли в результате перестрелки в метро Один полицейский и 24 предполагаемых преступника погибли в результате перестрелки в метрополитене Рио-де-Жанейро.

19:01 Путин высказался о вакцине Moderna Президент России Владимир Путин высказался по поводу американской вакцины от коронавируса Moderna.

18:52 Рублёв проиграл Иснеру в третьем круге турнира ATP в Мадриде Россиянин Андрей Рублёв потерпел поражение от американца Джона Иснера в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в Мадриде.

18:48 В Греции за сутки выявили 3421 новый случай коронавируса В Греции за сутки выявили 3421 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения.