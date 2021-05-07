Hill: половина американцев назвали свои налоги «слишком высокими», но «справедливыми»

00:50
Украина попросила США о расширении тренировочной миссии для военных
Украина попросила США о расширении тренировочной миссии для Вооружённых сил Украины, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
00:48
МЮ и «Рома» показали самую высокую результативность в полуфиналах еврокубков за 61 год
Английский «Манчестер Юнайтед» и римская «Рома» показали второе по результативности двухматчевое противостояние 1/2 финала в истории европейских клубных кубковых турниров.
00:27
В ВОЗ назвали число случаев заболевания COVID-19 в мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за сутки в мире выявили 847 537 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
00:22
Эмери в пятый раз за карьеру вывел команду в финал Лиги Европы
Испанский специалист Унай Эмери в пятый раз за тренерскую карьеру вывел свою команду в финал Лиги Европы УЕФА.
00:10
«Вильярреал» впервые в истории сыграет в финале еврокубкового турнира
Испанский «Вильярреал» впервые в своей истории пробился в финал европейского клубного кубкового турнира.
00:10
Минобороны представило новый мультимедийный раздел в рамках проекта «Без срока давности»
Минобороны России в рамках проекта «Без срока давности» представило новый мультимедийный раздел «Освобождение Польши: помнить, нельзя забыть!»
23:57
«Вильярреал» вышел в финал Лиги Европы, сыграв вничью с «Арсеналом»
Испанский «Вильярреал» сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА.
23:56
Террористы совершили 38 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 38 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
23:55
МЮ проиграл «Роме», но вышел в финал Лиги Европы
Английский «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от римской «Ромы» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА.
23:42
Леонова считает, что шансы Трусовой у Тутберидзе попасть на ОИ такие же, как и у Плющенко
Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию Алёна Леонова оценила шансы Александры Трусовой попасть на зимние Игры 2022 года в Пекине.
23:42
Постпред России в Вене оценил ситуацию с СВПД
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, возглавляющий российскую делегацию на очных консультациях в австрийской столице, прокомментировал ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
23:29
СМИ: Голкипер «Рейнджерс» Шестёркин не сыграет на ЧМ из-за травмы
Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин не сыграет за сборную России на предстоящем чемпионате мира в Латвии из-за травмы.
23:25
В ВС США прокомментировали ситуацию с выводом войск из Афганистана
Председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли прокомментировал ситуацию с выводом войск США из Афганистана.
23:16
Павлюченкова проиграла Соболенко в полуфинале турнира WTA в Мадриде
Россиянка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от представительницы Белоруссии Арины Соболенко в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.
23:09
Сборная России по вольной борьбе получила максимальную квоту на ОИ в Токио
Российский борец вольного стиля Сергей Козырев завоевал олимпийскую лицензию в весовой категории до 125 кг на квалификационном турнире в болгарской Софии.
23:08
В ООН оценили ситуацию с климатом
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе выступления на международной конференции «Петерсбергский климатический диалог» заявил, что «прошлый год стал ещё одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов».
22:53
Российские кёрлингистки потерпели второе поражение подряд на ЧМ, проиграв Швейцарии
Женская сборная России потерпела поражение от национальной команды Швейцарии в матче чемпионата мира по кёрлингу в канадском Калгари.
22:41
В ЦПВС высказались о действиях в САР возглавляемой США коалицией
Заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Александр Карпов прокомментировал действия в САР возглавляемой США коалицией.
22:38
Бучневича могут дисквалифицировать за удар соперника клюшкой в лицо
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич может быть дисквалифицирован за нарушение правил в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вашингтон Кэпиталз».
22:26
Сбербанк повысит ставки по ипотеке
Сбербанк с 7 мая повысит на 0,4 процентного пункта ставку по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке.
22:19
Весь тренерский штаб покинет «Спартак» вместе с Тедеско
Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что весь нынешний тренерский штаб команды покинет клуб вместе с главным тренером Доменико Тедеско.
22:11
Гендиректор «Крыльев Советов» высказался о ситуации с лицензированием
Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал ситуацию с лицензированием клуба для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2021/22.
21:57
Политолог оценил заявление премьера Чехии об отношениях с Россией
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша об отношениях между Москвой и Прагой.
21:54
Биатлонист Самуэльссон считает, что ОИ не должны проводиться в Китае
Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастьян Самуэльссон рассказал о своём отношении к проведению зимних Олимпийских игр 2022 года в Китае.
21:45
Червиченко — о ситуации с «Оренбургом»: пора перестать быть банановой республикой
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказал своё мнение о ситуации вокруг непрохождения «Оренбургом» лицензирования для выступления в Российской премьер-лиге в сезоне-2021/22.
21:41
Под Волгоградом два человека погибли при взрыве боеприпаса времён войны
В Городищенском районе Волгоградской области два человека погибли в результате взрыва боеприпаса времён Великой Отечественной войны. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области.
21:34
Медведева примет участие в новом ледовом шоу Авербуха
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева примет участие в новом ледовом шоу известного хореографа Ильи Авербуха.
21:25
Умер режиссёр и актёр Олег Зорин
Режиссёр и актёр Санкт-петербургского государственного академического театра имени Ленсовета Олег Дмитриевич Зорин скончался 6 мая в возрасте 81 года.
21:21
Арбитр Иванов рассудит «Локомотив» и «Крылья Советов» в финале КР
Бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым назначена на финальный матч Кубка России по футболу между московским «Локомотивом» и самарскими «Крыльями Советов».
21:09
В Пентагоне прокомментировали ситуацию с выводом войск из Афганистана
Глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал ситуацию с выводом войск США из Афганистана.
21:03
Стали известны стартовые составы «Ромы» и МЮ на ответный матч 1/2 финала ЛЕ
Римская «Рома» и английский «Манчестер Юнайтед» огласили стартовые составы команд на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА.
20:51
«Арсенал» и «Вильярреал» огласили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала ЛЕ
Лондонский «Арсенал» и испанский «Вильярреал» огласили стартовые составы команд на первый матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА.
20:43
Политолог оценил заявление Белого дома о поддержке вступления Украины в НАТО
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что администрация президента США Джо Байдена поддерживает вступление Украины в НАТО.
20:37
Рамос высказался о вылете «Реала» из Лиги чемпионов
Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов УЕФА.
20:28
За сутки в Британии выявили более 2 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании за сутки выявили 2613 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 4 428 553.
20:16
Медведев устроил перепалку с болельщиками во время матча на турнире ATP в Мадриде
Российский теннисист Даниил Медведев во время матча третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в испанском Мадриде вступил в перебранку с болельщиками на трибунах.
20:16
В Чехии смягчат карантинные меры с 10 мая
Глава Минздрава Чехии Петр Аренбергер заявил, что в стране с 10 мая решено смягчить карантинные ограничения, вводившиеся из-за коронавируса.
20:04
В Белом доме заявили о поддержке вступления Украины в НАТО
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на вопрос о том, поддерживает ли администрация президента США Джо Байдена вступление Украины в НАТО.
20:03
НХЛ оштрафовала «Рейнджерс» за критику решения департамента безопасности игроков
Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение оштрафовать «Нью-Йорк Рейнджерс» за публичные комментарии клуба и его представителей.
19:48
В Госдепе прокомментировали ситуацию с СВПД
Высокопоставленный представитель Госдепартамента прокомментировал ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
19:44
Стали известны соперники российских гандболистов на ЧЕ-2022
Европейская федерация гандбола (EHF) провела жеребьёвку группового этапа чемпионата Европы среди мужских команд 2022 года.
19:35
В МВФ рассказали о переговорах с Украиной по поводу реформ
Официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс на регулярном брифинге рассказал о переговорах с Украиной по поводу проведения реформ в стране.
19:32
СМИ: Тяжелоатлетка Хаббард станет первой трансгендерной участницей ОИ
Новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард станет первой в истории трансгендерной участницей Олимпийских игр.
19:24
Премьер Чехии оценил отношения с Россией
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прокомментировал отношения между Москвой и Прагой.
19:17
В «Оренбурге» заявили, что планируют завершить реконструкцию стадиона к лету 2022 года
Футбольный клуб «Оренбург» рассчитывает завершить реконструкцию домашнего стадиона «Газовик» к июню 2022 года.
19:09
В Рио-де-Жанейро 25 человек погибли в результате перестрелки в метро
Один полицейский и 24 предполагаемых преступника погибли в результате перестрелки в метрополитене Рио-де-Жанейро.
19:01
Путин высказался о вакцине Moderna
Президент России Владимир Путин высказался по поводу американской вакцины от коронавируса Moderna.
18:52
Рублёв проиграл Иснеру в третьем круге турнира ATP в Мадриде
Россиянин Андрей Рублёв потерпел поражение от американца Джона Иснера в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в Мадриде.
18:48
В Греции за сутки выявили 3421 новый случай коронавируса
В Греции за сутки выявили 3421 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения.
18:39
КДК РФС не выявил нарушений правил безопасности на матче «Зенит» — «Локомотив»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение по нарушениям, выявленным в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом».