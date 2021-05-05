ПН: украинцы считают, что Зеленский провалил вакцинацию, отказавшись от «Спутника V»

21:15
Источник: «Локомотив» интересуется футболистом ЦСКА Тикнизяном
Московский футбольный клуб «Локомотив» хочет купить у столичного ЦСКА полузащитника Наира Тикнизяна.
21:14
Меркель провела переговоры с Эрдоганом
Канцлер Германии Ангела Меркель провела переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
21:04
Названы составы «Челси» и «Реала» на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов
Стали известны стартовые составы лондонского «Челси» и мадридского «Реала» на ответный матч полуфинала футбольной Лиги чемпионов.
20:53
«Крылья Советов» не получили лицензию для выступления в РПЛ
В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) рассказали о ситуации с лицензированием клубов на следующий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:42
Сборная России проведёт матчи отбора ЧМ-2022 с Хорватией и Мальтой в Москве и Волгограде
Стало известно, где сборная России по футболу проведёт домашние матчи квалификации чемпионата мира 2022 года.
20:41
Главы МИД G7 высказались об отношениях с Россией
Министры иностранных дел стран G7 высказались об отношениях с Россией.
20:29
Источник: «Краснодар» хочет приобрести Заболотного
Футбольный клуб «Краснодар» хочет приобрести нападающего «Сочи» Антона Заболотного.
20:26
Меркель заявила об изменении баланса сил в мире из-за России
НАТО столкнулось с изменением распределения сил в мире из-за «частично очень агрессивного» поведения России, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на конгрессе, организованном альянсом ХДС/ХСС.
20:16
В «Зените» отреагировали на заявление РФС после жалоб болельщиков
Петербургский футбольный клуб «Зенит» отреагировал на заявление Российского футбольного союза (РФС) после жалоб болельщиков московского «Локомотива».
20:13
Глава МИД Британии провёл встречу с Боррелем
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб провели встречу.
20:03
Тюменская область получила ещё более 36 тысяч доз вакцин от коронавируса
Тюменская область получила ещё 35 776 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и 810 доз вакцины «ЭпиВакКорона».
20:00
Таски уверен, что «Спартак» не уступит «Локомотиву» второе место в РПЛ
Бывший защитник московского «Спартака» Сердар Таски оценил шансы команды на второе место по итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
19:59
В Молдавии за сутки выявили 316 новых случаев коронавируса
В Молдавии за сутки выявили 316 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших — 251 820.
19:57
В «Турпомощи» прокомментировали ситуацию с Испанией
Директор ассоциации туроператоров «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал ситуацию с Испанией.
19:53
В Тюмени в День Победы пройдут выездные концерты для ветеранов
В Тюмени в День Победы пройдут выездные концерты для ветеранов Великой Отечественной войны.
19:48
Поветкин высказался о возможном завершении карьеры
Российский боксёр Александр Поветкин ответил на вопрос по поводу возможного завершения карьеры.
19:48
На платформе Russpass появились тематические туры в честь Дня Победы
На платформе Russpass появились тематические туры и маршруты в честь Дня Победы.
19:47
Волынец прокомментировала свою инициативу по запрету продажи энергетиков несовершеннолетним
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала свою инициативу по запрету продажи энергетиков несовершеннолетним на федеральном уровне.
19:45
Макрон почтил память Наполеона в 200-ю годовщину его смерти
Президент Франции Эммануэль Макрон почтил память Наполеона Бонапарта в день 200-летия смерти французского императора и полководца.
19:38
Президент ФИФА заявил, что организация рассматривает введение потолка зарплат
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о возможном введении потолка зарплат.
19:31
Минобороны анонсировало церемонию приёма подлодки «Казань» в состав ВМФ
В Северодвинске 7 мая на предприятии «Севмаш» состоится торжественная церемония приёма в состав ВМФ атомного подводного крейсера (АПК) четвёртого поколения «Казань» проекта «Ясень-М».
19:19
Рекордсмен ФНЛ по голам за сезон Сергеев не намерен уходить из «Крыльев Советов»
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев заявил, что рассчитывает остаться в клубе.
19:16
Военный эксперт объяснил значение учений НАТО Defender Europe 2021
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с RT прокомментировал старт широкомасштабных учений НАТО Defender Europe 2021.
19:07
Эксперты назвали самые популярные туристические направления у россиян в апреле
Наибольшей популярностью у россиян в апреле пользовались такие направления, как Сочи, Москва и Санкт-Петербург, говорится в исследовании OneTwoTrip.
19:05
Оборот розничной торговли в Татарстане вырос на 5% в марте
Оборот розничной торговли в Татарстане в марте 2021 года составил 85 млрд рублей, что на 5,4% больше по сравнению с февралём и на 3,9% меньше, чем годом ранее.
19:04
В Греции за сутки выявили 2091 новый случай коронавируса
В Греции за сутки выявили 2091 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения.
19:03
Павлюченкова одолела Мухову и вышла в полуфинал турнира WTA в Мадриде
Россиянка Анастасия Павлюченкова одержала победу над чешкой Каролиной Муховой в матче 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.
18:53
Надаль вышел в третий круг теннисного «Мастерса» в Мадриде
Испанец Рафаэль Надаль обыграл соотечественника Карлоса Алькараса Гарфию на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в Мадриде.
18:51
Эксперт рассказал, как формируются цены на недвижимость
Эксперт в сфере недвижимости МГО «Опора России», глава комитета по законодательству в сфере недвижимости Гильдии риелторов Москвы Марсель Ахметшин рассказал, как формируются цены на жильё.
18:50
В Хабаровском крае рассказали об организации отдыха детей в летнем сезоне
В Хабаровском крае прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.
18:47
Трамп назвал позором для США блокировку его аккаунтов в соцсетях
Бывший президент США Дональд Трамп назвал позором для страны сохранение блокировки его аккаунтов в социальных сетях. Об этом говорится в распространённом заявлении экс-главы Белого дома.
18:43
Источник: ЦСКА рассматривает аренду футболиста «Динамо» Комличенко
Нападающий московского «Динамо» Николай Комличенко может продолжить карьеру в столичном футбольном клубе ЦСКА.
18:39
Диетолог дала рекомендации по употреблению мороженого
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова дала рекомендации по употреблению мороженого.
18:38
В Челябинске ограничат движение из-за генеральной репетиции парада ко Дню Победы
В Челябинске 6 мая ограничат движение в центре города из-за генеральной репетиции парада ко Дню Победы.
18:38
В Совфеде прокомментировали старт учений НАТО Defender Europe 2021
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал старт широкомасштабных учений НАТО Defender Europe 2021.
18:34
СК завёл дело после травмирования детей при падении решётки лоджии
Сарапульским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
18:25
В Москве планируют построить четыре подстанции скорой помощи до конца 2022 года
В ближайшие годы в Москве намерены ускорить строительство социальной инфраструктуры, особое внимание будет уделено объектам здравоохранения, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
18:24
Хоккеист Семёнов перешёл из «Авангарда» в клуб НХЛ «Торонто»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» объявил о переходе российского нападающего омского «Авангарда» Кирилла Семёнова.
18:21
Эксперт прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Индии
Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Индии.
18:20
В Нижегородской области зарегистрировали 105 случаев COVID-19 за сутки
За сутки в Нижегородской области зарегистрировали 105 случаев коронавируса.
18:20
В Роскачестве дали советы по защите от клещей
Специалисты Роскачества дали советы по защите от клещей.
18:19
В Госдуме отреагировали на учения НАТО Defender Europe 2021
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал старт широкомасштабных учений НАТО Defender Europe 2021.
18:13
Названы самые популярные железнодорожные направления России на майские праздники для поездок с детьми
Стали известны самые популярные железнодорожные направления России на майские праздники для поездок с детьми.
18:12
В ряде муниципалитетов ХМАО ввели особый режим из-за жары +30 °С
В 11 муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа ввели особый противопожарный режим из-за жары +30 °С.
18:11
Иммунолог рассказал о причинах аллергии
Иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о причинах аллергии.
18:10
Меркель прокомментировала ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления на онлайн-конференции фракции ХДС/ХСС в бундестаге, посвящённой будущему трансатлантических отношений, прокомментировала ситуацию вокруг «Северного потока — 2».
18:09
В Подольске состоится фестиваль «Поющее Подмосковье»
В Подольске состоится областной хоровой фестиваль «Поющее Подмосковье». Он будет посвящён Дню славянской письменности и культуры.
18:02
Поветкин сообщил, что сломал палец во время реванша с Уайтом
Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин рассказал о травме, которую получил во втором поединке с британцем Диллианом Уайтом.
17:54
Кабмин одобрил предложение о денонсации Договора по открытому небу
Правительство России постановило одобрить и представить президенту Владимиру Путину предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
17:50
Главы МИД Британии и Германии провели переговоры
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и глава МИД ФРГ Хайко Маас провели переговоры.