Independent: почти половина британцев считает расизм «обыденным» явлением в обществе

Почти половина британцев считает, что системный расизм в их стране — это по-прежнему «обыденное явление», что противоречит выкладкам недавнего правительственного доклада, пишет The Independent со ссылкой на данные исследования Opinium. При этом, как опасаются некоторые британцы, этот скандальный доклад властей приведёт не к улучшению общественного климата в плане расизма, а к его ухудшению.

Почти половина взрослого населения Великобритании считает, что системный расизм в их стране — это по-прежнему обыденное явление, что противоречит недавнему докладу правительственной комиссии по этому вопросу, пишет The Independent со ссылкой на данные нового исследования.

Согласно новым данным, около 43% британцев считают, что структурная дискриминация продолжает наносит урон обществу, в то время как лишь четверть респондентов (27%) полагает, что системный расизм — это «необычное» явление.

Около трети (37%) из более чем 2 тыс. взрослых, опрошенных агентством Opinium по заказу инициативы Reboot, заявили, что согласны с комиссией, которая пришла к выводу, что в современной Великобритании «отсутствуют какие-либо доказательства, говорящие о системном или институциональном расизме». При этом, как отмечает издание, более половины людей, которые высказали подобное мнение (55%), живут в Лондоне.

Основатель организации INvolve, отстаивающей толерантность в деловых кругах Суки Сандху, заявил по этому поводу следующее: «Этот доклад послужил не призывом к действию, а призывом к отказу от него, в то время как движения за социальную справедливость вроде Black Lives Matter ясно демонстрируют, что неравенство и расизм по-прежнему обитают в недрах общества. Следовательно, мы не можем почивать на лаврах, притворяясь, что перемены не нужны».

Более того, как отмечает The Independent, некоторые опрошенные выразили обеспокоенность относительно того, что этот скандальный доклад может даже свести на нет усилия по стремлению к большему равенству.

В целом каждый пятый британец (20%) считает, что доклад комиссии окажет негативное влияние на борьбу с расизмом в Великобритании, в то время как 18% уверены, что доклад положительно скажется на обществе.

Между тем, во вторник министр по вопросам равенства Кеми Бейднок выступила в защиту этого доклада, заявив, что эксперты, активисты и политики, критикующие его, делают по этому поводу «ложные утверждения».

При этом значительная доля британских подданных согласна с тем, что обстановка на рабочих местах играет решающую роль в деле повышения осведомлённости о проблемах расизма.

В плане же мер, которые могут принимать работодатели для повышения или сохранения уровня осведомлённости о расизме, половина респондентов (50%) считает наиболее эффективной и важной активную политику нулевой терпимости к дискриминации.