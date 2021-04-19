«Когда детей белых начнут убивать» — ведущий CNN рассказал, когда американцы дождутся полицейской реформы

Ведущий CNN Крис Куомо заявил, что реформы полиции и изменения законов об оружии в США не будет до тех пор, пока «детей белых не начнут убивать», передаёт Fox News. По его словам, большинство американцев задумаются об изменениях системы охраны правопорядка только тогда, когда сами окажутся на месте сегодняшних темнокожих.

Ведущий CNN Крис Куомо заявил, что реформы полиции и прав на ношение огнестрельного оружия в США не будет до тех пор, пока «детей белых не начнут убивать», сообщает Fox News.

«Стрельба, законы об оружии, доступ к оружию. О, я знаю, когда всё это изменится. [Когда] ваших детей начнут убивать. Детей белых начнут убивать», — сказал журналист в эфире телепрограммы Cuomo Primetime

«Что не так с этими полицейскими? Может быть, нам вообще не стоит иметь полицию», — заметил ведущий от лица белых родителей в случае, если бы они оказались на месте сегодняшних темнокожих в США .

Куомо также обратил внимание, что некоторые люди акцентируют внимание на прошлом темнокожих, погибших от пуль полицейских. «Зачем это делать? Потому что вы хотите выставить проблемой их. Снять ответственность с вашей ошибочной идеи о необходимости перемен в полицейской службе», — подытожил Куомо. «Забудьте, что полиция обучена бороться с неповиновением, силовыми методами, не вызывающими смерть. Эй, подчиняйся или умри», — отметил ведущий.

Как напоминает сайт телеканала, за последний месяц в США произошло несколько серьёзных перестрелок. В последний раз это произошло в Индианаполисе, где боевик открыл стрельбу по офису FedEx, убив восемь человек. В то же время нарастает напряжённость в некоторых районах страны, где протестующие в нетерпении ожидают приговора по делу экс-полицейского Дерека Шовина и требуют справедливости в связи с убийством полицией Даунта Райта в гроде Бруклин-Сентер в Миннесоте и 13-летнего Адама Толедо в Чикаго.