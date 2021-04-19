«Когда детей белых начнут убивать» — ведущий CNN рассказал, когда американцы дождутся полицейской реформы
Ведущий CNN Крис Куомо заявил, что реформы полиции и прав на ношение огнестрельного оружия в США не будет до тех пор, пока «детей белых не начнут убивать», сообщает Fox News.
«Стрельба, законы об оружии, доступ к оружию. О, я знаю, когда всё это изменится. [Когда] ваших детей начнут убивать. Детей белых начнут убивать», — сказал журналист в эфире телепрограммы Cuomo Primetime
«Что не так с этими полицейскими? Может быть, нам вообще не стоит иметь полицию», — заметил ведущий от лица белых родителей в случае, если бы они оказались на месте сегодняшних темнокожих в США .
Куомо также обратил внимание, что некоторые люди акцентируют внимание на прошлом темнокожих, погибших от пуль полицейских. «Зачем это делать? Потому что вы хотите выставить проблемой их. Снять ответственность с вашей ошибочной идеи о необходимости перемен в полицейской службе», — подытожил Куомо. «Забудьте, что полиция обучена бороться с неповиновением, силовыми методами, не вызывающими смерть. Эй, подчиняйся или умри», — отметил ведущий.
Как напоминает сайт телеканала, за последний месяц в США произошло несколько серьёзных перестрелок. В последний раз это произошло в Индианаполисе, где боевик открыл стрельбу по офису FedEx, убив восемь человек. В то же время нарастает напряжённость в некоторых районах страны, где протестующие в нетерпении ожидают приговора по делу экс-полицейского Дерека Шовина и требуют справедливости в связи с убийством полицией Даунта Райта в гроде Бруклин-Сентер в Миннесоте и 13-летнего Адама Толедо в Чикаго.
Ссылки по теме
-
Guardian: звезду Fox News обвинили в расизме и потребовали увольнения
-
Fox News: администрация Байдена хочет контроля не над оружием, а над американским народом
-
Французский публицист: на смену борьбе с расизмом пришёл новый расизм — в отношении белых
-
Fox News: MSNBC по ошибке назвал протаранившего КПП у Капитолия «белым мужчиной»