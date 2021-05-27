Fox News: в поисках низких налогов американцы массово переезжают во Флориду
Начальник финансового управления Флориды Джимми Патронис заявил, что американцы активно покидают штаты с более высокими налогами, такие как Нью-Йорк и Нью-Джерси, и переезжают во Флориду, чтобы избежать «налогового ада», сообщает Fox News.
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