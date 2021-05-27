Fox News: в поисках низких налогов американцы массово переезжают во Флориду

Около 900 человек ежедневно переезжают во Флориду, которая привлекает американцев низкими налогами, передаёт Fox News. Как отмечается на сайте телеканала, за последнее десятилетие властям штата удалось снизить налоги в 100 раз и упорядочить нормативно-правовую базу.

Начальник финансового управления Флориды Джимми Патронис заявил, что американцы активно покидают штаты с более высокими налогами, такие как Нью-Йорк и Нью-Джерси, и переезжают во Флориду, чтобы избежать «налогового ада», сообщает Fox News.

По данным Патрониса, ежедневно в штат переезжает около 900 человек. Дело в том, что Флорида позволяет американцам «сохранить свои деньги» в отличие от ряда штатов, у руководства которых стоят представители Демократической партии.

Патронис подчеркнул, что, переезжая в штат с менее высокими налогами, люди забирают с собой «свои инвестиции, пенсию и всё богатство». По его словам, в штат перебираются те, кто тяжело работал и теперь хотят уйти на пенсию «в прекрасном солнечном штате, который позволяет сохранить свои деньги».

Бывший губернатор штата сенатор Рик Скотт также отметил, что во Флориде наблюдается массовый прирост населения за счёт людей, уезжающих из штатов с высокими налогами и жёсткими ограничениями, введёнными для сдерживания распространения коронавируса.

По словам Скотта, за те восемь лет, что он был губернатором, в штате снизили налоги в 100 раз, упорядочили нормативно-правовую базу и привлекли предпринимателей, что «принесло свои плоды», сообщает Fox News.