Das Erste: отказ ЕС от диалога с Путиным — это «фатальная катастрофа»

То, что небольшая группа восточноевропейских государств, помешала проведению саммита Россия-ЕС — это катастрофа, считает Das Erste. Европа расколота, а глава Кремля Владимир Путин откинулся назад и смотрит на то, как страны-члены союза конфликтуют друг с другом и теряют силы. При этом европейско-российским отношениям нужна настоящая перезагрузка, подчёркивает немецкий корреспондент Сабине Шольт.

САБИНЕ ШОЛЬТ, корреспондент WDR: Да, я знаю об оккупации* Крыма. Да, я знаю о той роли, которую Россия играет на Украине. Я знаю о кибератаках, нарушениях прав человека, хладнокровном обращении Путина с Навальным. И да, мне знаком аргумент, что с такими людьми просто невозможно говорить, что такой как Путин не понимает язык диалога.

И правда в последнее время разговоров становилось всё меньше. Вместо этого Европа озвучивала беззубые угрозы. Всеми санкциями, всем экономическим давлением, всеми хвастливыми заявлениями мало чего удалось добиться. Европейско-российские отношения достигли низшей точки, и настало самое время для их перезагрузки.

В этом контексте мне понятна инициатива Меркель и Макрона. Если президент США Байден говорит с Путиным, как недавно в Женеве, то европейцам тоже нужно это делать. ЕС как самостоятельный игрок и к тому же непосредственный сосед должен этого требовать. Тем фатальнее, что эта инициатива провалилась из-за небольшой группы восточноевропейских государств, который категорически не доверяют Путину, и у которых накоплен плохой опыт взаимоотношений с Россией.

Это катастрофа. Европа расколота, а Путин откинулся назад и смотрит на то, как страны-члены союза конфликтуют друг с другом и теряют силы. Но Европе нельзя так упрощать задачу для России. ЕС наконец-то необходимо найти общий знаменатель, реальную стратегию в отношениях с Россией. И как бы трудно и болезненно это не было, нужно собраться, прийти в себя и пересортироваться. Это того стоит. И только потом идти на диалог с Путиным. Чётко. Умно. Решительно. Уверенно. Вот это будет настоящая перезагрузка.



Дата выхода в эфир 26 июня 2021 года.

