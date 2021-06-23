Times: Путин выступил с предупреждениями по расширению НАТО и санкциям против «Северного потока — 2»

Владимир Путин в своей статье для немецкого издания Die Zeit выступил с предостережениями по таким вопросам, как расширение НАТО и санкции против «Северного потока — 2», пишет The Times. В частности, он напомнил, что именно расширение Североатлантического альянса в Европе подорвало попытки создать единый континент.

Владимир Путин выступил с предупреждениями по таким темам, как санкции против «Северного потока — 2» и расширение НАТО, пишет The Times со ссылкой на опубликованною в немецком издании Die Zeit статью российского президента под названием «Быть открытыми, несмотря на прошлое».



Выход этой статьи был приурочен к 80-й годовщине нападения нацистской Германии на Советский союз.



В своей статье для Die Zeit Путин отмечает, что такие проекты, как «Северный поток-2», могут поспособствовать «взаимному доверию и уважению» в Европе от «Лиссабона до Владивостока».



«Именно немецкие предприниматели стали в послевоенные годы пионерами кооперации с нашей страной, — напомнил российский лидер. — В 1970 году между СССР и ФРГ была заключена «сделка века» – о долгосрочных поставках природного газа в Европу, заложившая фундамент конструктивной взаимозависимости, ставшая началом многих последующих грандиозных проектов, в том числе строительства газопровода «Северный поток».



Владимир Путин также отметил, что расширение НАТО подорвало попытки построить единое европейское сообщество. После окончания холодной войны к Североатлантическому альянсу присоединились четырнадцать стран Восточной Европы и бывшего Советского Союза.



Путин указал на то, что государства-члены НАТО не выполнили «данные на словах обещания» не расширяться до российских границ и что военный блок заставил страны делать выбор между Россией и Западом.



«Это был ультиматум», — написал российский лидер.



Его статья, как отмечает The Times, появилась в газетных киосках вслед за тем, как Армин Лашет, главный претендент на пост канцлера Германии после предстоящего ухода Ангелы Меркель, призвал Запад установить «разумные отношения» с Москвой и высоко оценил решение президента Байдена провести состоявшуюся на прошлой неделе встречу на высшем уровне с Путиным в Женеве.