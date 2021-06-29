Die Welt опасается, что французские элиты станут «новой добычей Путина»

Россия активно наращивает своё политическое влияние во Франции, сообщает Die Welt. В этом ей помогают экс-премьер страны Франсуа Фийон и лидер Национального объединения Марин Ле Пен. Через них Москва получила доступ к высшим эшелонам власти и сможет теперь подчинить себе элиты. Таким образом Кремль хочет подорвать сплочённость НАТО, доверие к демократии и разрушить Европейский союз, рассказывает немецкое издание.

Россия активно внедряется во французские элиты, сообщает Die Welt. К примеру, через бывшего премьер-министра страны Франсуа Фийона, которого недавно выдвинули в совет директоров «Зарубежнефти». Что любопытно, мало кого в его родной стране возмутил такой «недостаток лояльности», да что уж там, «откровенное предательство», недоумевают авторы статьи Павел Локшин и Мартина Майстер.

Фийон стал этаким «французским Герхардом Шрёдером», продолжает издание. И не исключено, что таким образом Кремль получил доступ к высшим эшелонам власти в стране, и теперь элиты станут его «новой добычей», ведь в 2017-м экс-премьер чуть было не стал президентом. Он даже лидировал по опросам, но выяснилось, что он назначил супругу своей фиктивной помощницей в парламенте и выплачивал ей огромную зарплату. С тех пор Фийон сосредоточился на том, что умеет лучше всего: на зарабатывании денег. При этом он обеспечивает Москве влияние на его страну, выступая, к примеру, против антироссийских санкций.

И он такой не один, ведь в Кремле сидят слишком умные люди, чтобы «ставить только на одну лошадку», продолжает издание. Определённые политические силы поддерживают с Москвой тесные связи. Например, Национальное объединение с его лидером Марин Ле Пен. У неё хорошие шансы выйти во второй тур президентских выборов в апреле 2022 года, отмечают авторы статьи. При этом её победа может отразиться на всём ЕС. Уже сейчас существует предположение, что на пост министра иностранных дел она назначит Тьери Мариани, «открытого сторонника Путина», а также сирийского лидера Башара Асада. В ответ на критику своей близости к Москве он говорит, что Кремль для Франции — не враг: «Не надо быть собачкой США».

Эксперты считают, что цель влияния Кремля на Францию заключается в том, чтобы подорвать сплочённость НАТО, разрушить Европейский союз, а также западные сообщества за счёт ослабления политической воли элит и дезинформации населения. Москва хочет подорвать доверие к демократии и дезориентировать граждан ЕС. В 2017 году Россия осуществляла информационные и хакерские атаки на выборах во Франции, утверждает издание. Весной следующего года всё это повторится. В связи с этим в Париже объявили о создании агентства по борьбе с дезинформацией, которое будет показывать политикам, дипломатам и журналистам, как фабрики троллей организуют определённые дискуссии в социальных сетях.

И этими методами у Москвы получается добиться своих целей, ведь недавно европейские лидеры не смогли договориться о проведении прямых переговоров с Путиным. А в то время, как канцлер Германии Ангела Меркель настаивает на едином ответе Европы на «гибридные атаки» России, другие политики не только не боятся иметь дело с главой Кремля, но и демонстративно поддерживают с ним «выгодную дружбу».