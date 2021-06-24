«Французская демократия больна» — Politico о рекордно низкой явке на местных выборах во Франции

Франция переживает кризис демократии, свидетельством которого стала крайне низкая явка на прошедших региональных выборах, пишет Politico. Эксперты связывают это со стремлением президента Макрона устранить традиционное разделение партий на правые и левые, что запутывает выбор избирателей. Кроме того, неявка на местные выборы может означать серьёзное укрепление президентской власти в стране, ведь, по мнению граждан, значение имеют только выборы главы государства, делает вывод издание.

Франция переживает кризис демократии, пишет Politico. Как отмечает издание, проблема стала очевидной в воскресенье, когда рекордные две трети избирателей пренебрежительно отнеслись к участию в голосовании на местных выборах. По сравнению с последними региональными выборами, состоявшимися шесть лет назад, явка снизилась на 16%.

При этом падение явки также не было связано с коронавирусом: всего 17% респондентов, участвовавших в опросе Французского института общественного мнения, заявили, что пандемия сыграла свою роль в их решении не голосовать. Как напоминает информационный ресурс, на выборах, состоявшихся за последние 12 месяцев в Италии, Нидерландах и Германии, явка была почти на уровне нормы.

Для социологов и политологов рекордная неявка стала тревожным признаком французского кризиса представительской модели и демократической апатии. По словам издания, этот кризис усугубился тем, что президент Эммануэль Макрон «запутал» традиционное разделение на левых и правых, которое эффективно справлялось с задачей мобилизации избирателей раньше.

«Французская демократия больна», — считает Эммануэль Ривьер из института опросов общественного мнения Kantar Public. «Предлагаемые политические варианты стали настолько трудноразличимыми, что создаётся впечатление, будто политическая жизнь — это своего рода театр теней, где политики больше заинтересованы в том, чтобы быть избранными, чем в решении проблем, волнующих избирателей», — продолжает эксперт.

Сложившаяся ситуация может иметь огромные последствия для президентских выборов в следующем году, потенциально поставив под угрозу шансы Макрона пройти во второй тур, а также ослабив его главную соперницу, лидера крайне-правых Марин Ле Пен, прогнозирует Politico. На взгляд издания, их судьба будет зависеть от того, продолжат ли избиратели испытывать то же чувство отдаления от политиков и дебатов и удастся ли Макрону более чётко определить свою политическую линию.

В конечном счёте избиратели могут поступить так же, как в 2017 году, полагает автор статьи. Избрав Макрона, французы выбрали «выскочку-аутсайдера» в знак протеста против политического истеблишмента. И в то время как Макрон и Ле Пен продолжают позиционировать себя как внесистемных игроков, выступающих против «сломанной политической системы», нынешняя динамика может принести пользу неожиданной третьей фигуре — хотя на данном этапе неясно, кто это может быть, отмечается в статье.

«Огромное количество избирателей больше не отождествляют себя с какой-либо политической партией, что привело к появлению чрезвычайно подвижного и непредсказуемого электората, способного снова принести пользу неизвестной личности, как это было в 2017 году с Эммануэлем Макроном», — полагает политолог и специалист по явке на выборы Жан-Ив Дормажен.

По словам Дормажена, пренебрежение Макрона к разделению на левых и правых и отказ более чётко определить свою политическую линию также способны стать причиной неявки.

Низкая явка на воскресных выборах стала причиной нескольких поражений для Эммануэля Макрона, напоминает издание. В одном регионе список, возглавляемый членом кабинета министров и включающий высокопоставленных министров внутренних дел и юстиции, набрал всего 9% голосов, а явка составила всего 33%.

Выборы также показали, что главный аргумент Макрона, побуждающий людей голосовать, — «чёрно-белый» выбор между ним и крайне правыми — потерял свою силу, полагает автор статьи. Избиратели не пришли, даже несмотря на то, что опросы предсказывали сильную поддержку партии Ле Пен. На самом деле 42% французов больше не видят в ультраправых опасности для демократии — что на 6% больше, чем в начале президентства Макрона, замечает Politico.

Макрон также не смог выполнить предвыборное обещание 2017 года — укрепить веру людей в политический процесс, напоминает издание. На двух из трёх выборов, прошедших в период его правления, наблюдались рекордные показатели неявки, за исключением выборов в Европейский парламент в 2019 году.

При этом дела Ле Пен обстояли не намного лучше, пишет издание. Её кандидаты в важнейших кампаниях показали значительно худшие результаты, чем шесть лет назад, несмотря на идеи партии по вопросам безопасности, ислама и миграции, которым посвящена большая часть медийных споров.

«Но помимо этих факторов низкая явка в воскресенье показывает, что для французских избирателей не имеют значения ни одни выборы кроме президентских, учитывая, насколько централизованным стало президентское правление — особенно в период правления Макрона», — делает вывод издание.

«Макрон полностью персонифицировал и подчинил президенту систему, поэтому другие выборы кажутся совершенно бесполезными. Всё, похоже, решается в Елисейском дворце, и единственные выборы, которые имеют значение, — это президентские», — поясняет Дормажен.

Тем временем, явка на президентских выборах остаётся высокой, и люди склонны возлагать на президента несколько нереалистичные надежды, подчёркивает Politico.