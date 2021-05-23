Sud Ouest: Макрон и Ле Пен остаются фаворитами будущей президентской гонки во Франции

По результатам последнего опроса, Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен имеют наибольшие шансы пройти во второй тур следующих президентских выборов во Франции, сообщает Sud Ouest. При этом, хотя исследователи прогнозируют Макрону победу, разрыв между кандидатами в обоих турах обещает быть гораздо меньшим, чем на прошлых выборах, отмечает издание.

Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен по-прежнему остаются двумя потенциальными «финалистами» президентских выборов 2022 года, сообщает Sud Ouest со ссылкой на недавний опрос компании Harris Interactive.

Согласно этому исследованию, во втором туре следующих выборов уходящий президент Республики победит, набрав 53% голосов избирателей, а председателю партии «Национальное объединение» достанется 47% голосов. Как напоминает издание, на прошлых выборах в 2017 году Макрон набрал 66,1 % голосов, а Ле Пен — 33,9 %. При этом разрыв в первом туре между Эммануэлем Макроном и Марин Ле Пен по-прежнему обещает быть совсем небольшим, свидетельствует опрос.

По данным исследования, ключевым электоратом Марин Ле Пен оказались французы в возрасте 35—49 лет, в то время как Эммануэль Макрон в основном завоёвывает симпатии людей в возрасте 65 лет и старше. В то же время 61% опрошенных считают Марин Ле Пен «не заслуживающей доверия» в экономических вопросах, а 53% придерживаются того же мнения об Эммануэле Макроне.

Кроме того, 57% респондентов считают, что во Франции «слишком много иммигрантов». Среди сторонников партии «Национальное объединение» этот показатель доходит до 94%, уточняет издание.

Как сообщается, опрос компании Harris проводился онлайн с 14 по 17 мая с использованием выборки из 1236 человек, представляющих французское население в возрасте 18 лет и старше.