Le Figaro: Ле Пен назвала Макрона оторванным от народа и предрекла его партии поражение на ближайших выборах
За десять месяцев до президентских выборов во Франции лидер партии Национальное объединение Марин Ле Пен уже ведёт предвыборную кампанию, первой схваткой в которой станут предстоящие региональные выборы, пишет Le Figaro. В эфире телепередачи Grand Jury, подготовленной французскими СМИ RTL-Le Figaro-LCI, кандидат на пост главы государства подвела «тяжёлый» итог деятельности действующего президента в области безопасности и иммиграции.
«Ситуация ухудшилась в чрезвычайно серьёзных масштабах в том, что касается природы насилия и его градации. Оно затрагивает всех, везде. Французы чувствуют себя в окружении», — отметила депутат Национальной ассамблеи. С точки зрения Марин Ле Пен, всему виной «философия» Эммануэля Макрона и его министров, которые настаивают, что ощущаемое французами отсутствие безопасности, всего лишь «чувство», а не реальность. По мнению политика, такая позиция — признак оторванности главы государства от своего народа.
Как передаёт издание, лидер «националистической партии» в очередной раз напомнила, что проблемы отсутствия безопасности не могут быть решены, если в первую очередь не будет решена проблема иммиграции. «Один из первых шагов — заставить уважать французские границы и французский народ. Неслыханно и недопустимо, чтобы иностранцы, в том числе находящиеся в стране на законных основаниях, могли оставаться на территории страны, совершив преступление или правонарушение. Иностранцы после отбывания тюремного заключения должны систематически выдворяться с территории страны», — настаивает Ле Пен. При этом политик, которая недавно отказалась от идеи выхода страны из Европейской конвенции о правах человека, предупреждает, что для неё «защита французов превыше всего» — в том числе, превыше судебной практики Страсбургского суда.
Помимо пенсионной реформы Марин Ле Пен высказалась и в отношении ещё одной темы своих кардинальных разногласий с Эммануэлем Макроном — энергетики. «Я очень давно враждебно отношусь к ветряным турбинам. Это разорение в плане окружающей среды, экологии и финансов», — заявила председатель партии в ответ на намерение президента увеличить количество турбин в стране с 8 тыс. до 15 тыс. к 2028 году.
Что касается региональных выборов. которые пройдут во Франции 20 и 27 июня, Марин Ле Пен предрекла партии Эммануэля Макрона «Вперёд, Республика» «худшие результаты региональных выборов, когда-либо зарегистрированных правящей партией».
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