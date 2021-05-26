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BFM TV: Марин Ле Пен выступила за нормализацию отношений с Россией и отмену санкций

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Претендент на должность президента Франции Марин Ле Пен рассказала о своей внешнеполитической программе, которую она будет продвигать в период избирательной кампании. Как сообщает BFM TV, Ле Пен выступила за снятие санкций с России и нормализацию отношений между странами, отметив, что «у великой страны должна быть собственная дипломатия».
BFM TV: Марин Ле Пен выступила за нормализацию отношений с Россией и отмену санкций
Reuters
Претендент на президентское кресло Франции от Национального объединения Марин Ле Пен расписала внешнеполитическую программу, которую будет продвигать в период избирательной кампании. Как передаёт BFM TV, Ле Пен заявила, что изменит внешнюю политику Франции и сразу же представила пример предполагаемого разворота, отметив, что «вступление в объединённое командование НАТО было ошибкой».
 
Помимо необходимости выхода Франции из объединённого командования Североатлантического альянса Ле Пен выразила сожаление по поводу напряжённости в отношениях с рядом международных партнёров и увидела в этом последствие «нашего дипломатического подчинения Европейскому союзу». По её словам, «у великой страны должна быть собственная дипломатия».
 
Марин Ле Пен хочет пересмотра отношений с США и Россией для того, чтобы те стали «суверенными» в обоих случаях. 
 
«Франция должна вернуться на её собственный, особый путь», — подчеркнула она, вероятно, намекая на стремление Шарля де Голля придерживаться срединного курса между двумя антагонистическими блоками во время холодной войны.
 
Как отмечает BFM TV, она также более подробно остановилась на идее сближения с Россией.
 
«Мне не кажется, что сегодня существует хорошая причина для сохранения санкций против России. Эти санкции в первую очередь ударили по нам и сыграли на руку самой России, в частности, в сельскохозяйственной сфере. Можно снять санкции, эффект которых оказался противоположным задуманному, и вернуться к нормальным отношениям», — считает политик.
 

 

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