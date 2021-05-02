Ouest-France: Марин Ле Пен сочла российские контрсанкции обоснованными

Россия не первая стала вводить санкции, поэтому её нынешние контрмеры против европейских чиновников обоснованы, считает французский политик и кандидат на президентских выборах 2022 года Марин Ле Пен. Как приводит её слова Ouest-France, европейские санкции, введённые в марте, были ошибкой.

Марин Ле Пен заявила, что санкции, которые Россия объявила против высокопоставленных чиновников Европейского союза, вписываются в логику ответных действий, пишет Ouest-France. Среди тех, кто попал под российские санкции, глава Европейского парламента, отмечает издание.

Россия обосновала своё решение тем, что вот уже много лет действуют санкции против российских депутатов вплоть до спикера Госдумы. Так что, по словам Ле Пен, неудивительно, что Россия в равноценном объёме лишает европейских чиновников возможности приезжать на свою территорию.

«Не Россия начала вводить личные санкции, а Европейский союз», — отметила Ле Пен. И она считает «ошибкой» европейские меры, принятые в марте. Брюссель вводил санкции против россиян несколько раз. Но, по словам Ле Пен, если бы у Франции были отношения, не обусловленные запретами ЕС, «она бы точно смогла бы убедиться, что у Навального есть свободный доступ к защите и к врачам».

Сама Марин Ле Пен собирается баллотироваться на пост президента Франции в 2022 году. Она уверяет, что хочет быть президентом, который принесёт мир в общество и объединит нацию. «Многое нужно сделать, чтобы заново создать то, что Эммануэль Макрон добросовестно разрушал на протяжении четырёх лет», — приводит Ouest-France слова Марин Ле Пен.