Ouest-France: Марин Ле Пен сочла российские контрсанкции обоснованными
Сама Марин Ле Пен собирается баллотироваться на пост президента Франции в 2022 году. Она уверяет, что хочет быть президентом, который принесёт мир в общество и объединит нацию. «Многое нужно сделать, чтобы заново создать то, что Эммануэль Макрон добросовестно разрушал на протяжении четырёх лет», — приводит Ouest-France слова Марин Ле Пен.
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