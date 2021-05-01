SZ: власти Евросоюза заявили о праве ответить на «совершенно безосновательные» санкции России

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Российские дипломаты получили частицу Благодатного огня в Иерусалиме
Российская сторона получила частицу Благодатного огня в Иерусалиме и в настоящее время направляется в аэропорт. Об этом заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов.
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Захарова рассказала о сложных отношениях России и Запада
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью YouTube-каналу «Sputnik на русском» рассказала о сложных отношениях России и Запада.
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Ягудин: хочу пожелать Плющенко продолжать работу и попытаться вырастить своих чемпионов
Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин прокомментировал уход бронзового призёра чемпионата мира по фигурному катанию Александры Трусовой из академии Евгения Плющенко.
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Моуринью заявил, что не спешит возвращаться к тренерской деятельности
Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, когда планирует вернуться к тренерской работе.
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Киргизия и Таджикистан начали переговоры по демаркации границы
Переговоры по делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы начались в Баткенской области Киргизии. Об этом сообщили в пресс-службе киргизского правительства.
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За сутки в Румынии выявили более 1300 случаев коронавируса
В Румынии за сутки выявили 1307 случаев коронавирусной инфекции, в результате чего общее число больных COVID-19 в стране достигло 1 056 572.
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Тренер Васильевой объяснила, как высчитывается зарплата биатлонистки
Людмила Панова, тренер российской биатлонистки Маргариты Васильевой, прокомментировала недовольство своей подопечной размером заработной платы.
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Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Благодатный огонь сошёл в Кувуклии в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
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Министр спорта выразил соболезнования семьям юных баскетболисток, погибших в результате ДТП на Ставрополье
Министр спорта России Олег Матыцин принёс соболезнования родным и близким юных баскетболисток, которые погибли в аварии на трассе Астрахань — Элиста — Ставрополь.
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Пушилин рассказал о текущей ситуации в Донбассе
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о текущей ситуации в Донбассе.
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Траньков не исключил, что Трусова может начать сотрудничество с Арутюняном
Бывший фигурист, а ныне тренер по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал уход Александры Трусовой от двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, а также не исключил, что спортсменка может начать работу под руководством известного американского специалиста Рафаэля Арутюняна.
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В Белоруссии число случаев коронавируса почти достигло 360 тысяч
В Белоруссии число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 359 982. За сутки в республике зарегистрировали 1244 случая.
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Жулин: что-то в системе Плющенко даёт сбой
Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался об уходе Александры Трусовой из группы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
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Роднина — об уходе Трусовой от Плющенко: какие-то неосознанные решения
Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, депутат Госдумы, назвала возможные причины ухода фигуристки Александры Трусовой из группы Евгения Плющенко.
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Руководитель ВИА «Самоцветы» Маликов высказался о смерти продюсера Плоткина
Советский и российский музыкант, продюсер, создатель и руководитель ВИА «Самоцветы» Юрий Маликов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что российский продюсер Михаил Плоткин скончался в возрасте 77 лет.
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Бестемьянова высказалась об уходе Трусовой от Плющенко
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего наставника Евгения Плющенко.
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Токаев выразил обеспокоенность ситуацией на границе Киргизии и Таджикистана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонных переговоров с таджикским лидером Эмомали Рахмоном выразил обеспокоенность ситуацией на границе Киргизии и Таджикистана.
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Губерниев заявил, что не удивлён новостью об уходе Трусовой от Плющенко
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость об уходе бронзовой призёрки чемпионата мира Александры Трусовой из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и возвращении спортсменки в группу Этери Тутберидзе.
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Специалист дал советы по защите от нового способа мошенничества
Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что мошенники в России начали применять новую схему обмана владельцев банковских карт, предлагая «защиту от отключения от SWIFT».
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Киргизия и Таджикистан создадут комиссию по ревизии вооружений на границе
Лидеры Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон в ходе телефонных переговоров выразили уверенность в скорейшем урегулировании ситуации на границе двух государств, а также договорились создать совместную комиссию по ревизии приграничной военной техники.
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Тарасова: Плющенко захватил чужих девочек и представлялся чуть ли не тренером номер один
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на вопрос, как можно оценить то, что из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в очередной раз ушла спортсменка.
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Facebook вернул удалённую страницу проекта RT Redfish
Социальная сеть Facebook вернула удалённую накануне страницу проекта RT Redfish, но при этом ввела ограничения.
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В Пермском крае поручили выявить причины неблагоприятной обстановки с пожарами
Глава Пермского края Дмитрий Махонин после пожара с восемью погибшими поручил Министерству территориальной безопасности проанализировать причины неблагоприятной пожарной обстановки в регионе.
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Гендиректор ФФККР прокомментировал новость об уходе Трусовой от Плющенко
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал новость об уходе бронзовой призёрки чемпионата мира Александры Трусовой из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и возвращении спортсменки в группу Этери Тутберидзе.
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Более 27 тысяч граждан Киргизии эвакуировали на границе с Таджикистаном
Более 27 тыс. жителей Киргизии эвакуировали из зоны на границе с Таджикистаном, где ранее произошёл вооружённый конфликт. Об этом сообщила первый заместитель киргизского министра здравоохранения Ализа Солтонбекова.
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Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Плющенко
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала уход бронзовой призёрки чемпионата мира Александры Трусовой из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и возвращение спортсменки в группу Этери Тутберидзе.
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«Матч ТВ»: Трусова вернулась в «Хрустальный» и уже приняла участие в тренировке
Бронзовая призёрка чемпионата мира по фигурному катанию Александра Трусова вернулась в «Хрустальный» и уже приняла участие в тренировке.
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В Госдуме оценили заявление ЕС о праве ответить на меры России
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Евросоюз «категорически осуждает» ответные меры России на односторонние санкции ЕС против Москвы и оставляет за собой право на свою ответную реакцию.
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Умер российский продюсер Михаил Плоткин
Российский продюсер Михаил Плоткин скончался в возрасте 77 лет.
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Плющенко не стал разглашать причины расставания с Трусовой
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко сообщил, что не будет разглашать причины прекращения работы с бронзовой призёркой чемпионата мира Александрой Трусовой.
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В Волгоградской области 3 мая объявили днём траура в связи с жертвами ДТП на Ставрополье
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил в регионе 3 мая днём траура в связи с ДТП на Ставрополье, в результате которого погибли и пострадали дети из баскетбольной команды, направлявшейся из Волгограда в Черкесск.
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В России появился новый вид телефонного мошенничества
Мошенники в России начали применять новую схему обмана владельцев банковских карт, якобы предлагая защиту от отключения от SWIFT.
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Глава «Самбо-70» высказался о возможном возвращении Трусовой после её ухода от Плющенко
Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал возможное возвращение фигуристки Александры Трусовой к тренеру Этери Тутберидзе.
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Эксперт оценил слова генерала США о российском оружии против спутников
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в беседе с RT прокомментировал заявление командующего Космическими силами США Джона Реймонда о том, что Россия и Китай разработали оружие, которое может нарушить работу американских спутников или даже уничтожить их.
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Плющенко объявил о прекращении работы с Трусовой и возвращении фигуристки в «Самбо-70»
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с бронзовой призёркой чемпионата мира Александрой Трусовой.
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Экс-футболист «Реала»: с Рамосом и Месси сборная Аргентины выиграла бы ЧМ
Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Аргентины Оскар Руджери выразил мнение, что национальная команда его страны могла бы всегда бороться за победу на чемпионате мира, если бы за неё выступал такой защитник, как Серхио Рамос.
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Президенты Киргизии и Таджикистана обсудили по телефону ситуацию на границе
Президент Киргизии Садыр Жапаров провёл телефонные переговоры с таджикским лидером Эмомали Рахмоном, в ходе которых они обсудили ситуацию на границе двух стран.
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В NASA заявили о приостановке контракта со SpaceX по лунному модулю
NASA приостановило действие контракта с компанией SpaceX на разработку и создание лунного посадочного модуля. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Моника Уитт.
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В Минспорте Красноярского края отреагировали на заявление Васильевой о зарплате
Региональный центр спортивной подготовки «Академия биатлона» отреагировал на заявление биатлонистки Маргариты Васильевой, которая рассказала, что зарабатывает 10 тыс. рублей в месяц.
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В Москве за сутки выявили 3208 случаев коронавируса
В Москве за прошедшие 24 часа зафиксировали 3208 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
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Теннисист Рублёв признался, что боится вакцинироваться от коронавируса
Седьмая ракетка мира Андрей Рублёв ответил на вопрос, собирается ли он делать прививку от коронавирусной инфекции.
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В России за сутки выявили 9270 случаев коронавируса
В России общее число зарегистрированных случаев коронавируса за сутки увеличилось на 9270 и достигло 4 814 558. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в стране.
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Автоэксперт поддержал увеличение штрафа за нарушение ПДД на переездах
Автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что в России в пять раз увеличили штраф за нарушение правил дорожного движения (ПДД) при переезде железнодорожных путей.
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Мазепин раскритиковал трассу на Гран-при Португалии
Российский гонщик Haas F1 Team Никита Мазепин высказался о трассе в Портимане на третьем этапе «Формулы-1» Гран-при Португалии.
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Число пострадавших в ДТП в Хабаровском крае возросло до 17
Число получивших серьёзные травмы в результате ДТП с автобусом на трассе Лидога — Ванино в Хабаровском крае возросло до 17.
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Участники подведут промежуточные итоги переговоров по СВПД в Вене
Участники Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе подведут 1 мая промежуточные итоги переговоров в Вене. Об этом сообщил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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СМИ: «Барселона» сделала ПСЖ новое предложение по Неймару
«Барселона» сделала ПСЖ новое предложение по нападающему французского клуба Неймару.
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Эксперт объяснил необходимость новой формулы расчёта цены на бензин
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что в России с 1 мая начал действовать скорректированный демпфирующий механизм на топливо.
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Экс-тренер ЦСКА Костылёв признался, что не понимает назначение Олича
Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылёв поделился мнением по поводу назначения на пост главного тренера Ивицы Олича.
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В Узбекистане за сутки выявили 442 случая COVID-19
Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Узбекистане за прошедший день увеличилось ещё на 442 и достигло 91 250.