SZ: власти Евросоюза заявили о праве ответить на «совершенно безосновательные» санкции России

Москва запретила въезд восьми европейским чиновникам и политикам в ответ на действия Евросоюза. В чёрный список попали председатель Европейского парламента Давид Сассоли, заместитель председателя Европейской комиссии Вера Юрова и руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах. Об этом в пятницу сообщил МИД России, пишет Süddeutsche Zeitung.

Главы Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента сразу же осудили действия Москвы. В совместном заявлении Урсулы фон дер Ляйен, Шарля Мишеля и Давида Сассоли говорится, что санкции являются «неприемлемыми, юридически необоснованными и совершенно безосновательными». Они полагают, что этот шаг «нацелен непосредственно на Европейский Союз, а не только на соответствующих лиц». «Это решение является последней яркой демонстрацией того, как Россия выбрала конфронтацию с ЕС вместо того, чтобы согласиться исправить негативную траекторию двусторонних отношений. ЕС оставляет за собой право предпринять соответствующие меры в ответ на решение российских властей», — говорится в заявлении.

Сам Сассоли не был удивлён санкциями в свой адрес. «Видимо, в Кремле меня не ждут. Я подозревал… Никакие санкции или запугивание не остановят Европарламент или меня от защиты прав человека, свободы, демократии. Угрозы не заставят нас молчать, — написал Сассоли на своей странице в Twitter. — Как писал Толстой, нет величия там, где нет правды».

Юрова также заявила, что продолжит «бороться за права человека, свободу СМИ и демократию». «Постоянные усилия России по распространению дезинформации и ущемлению прав человека заслуживают сильной и продолжительной реакции. Если это цена правды, я с радостью ее заплачу», — говорится в её заявлении.

Глава фракции консервативной Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер также не намерен дать себя запугать: «Господин Путин, вы можете подвергнуть санкциям столько депутатов Европарламента, сколько захотите, но вы не заставите нас замолчать».

Ранее на этой неделе верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС «должны быть готовы к длительному и тяжёлому этапу в отношениях с Россией». По его словам, отношения «находятся на исторически наиболее низком уровне», и он не исключает, что они продолжат ухудшаться.

В марте Евросоюз ввёл санкции против четырёх граждан России за арест Алексея Навального. Россия раскритиковала это решение и обвинила Брюссель в «антироссийской истерии». Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, Брюссель последовательно игнорирует и отвергает все предложения России по решению проблемных вопросов. «Подобные действия Евросоюза не оставляют сомнений, что их истинная цель — любой ценой сдержать развитие нашей страны», — говорится в сообщении МИД РФ.

Из-за предполагаемой попытки отравления Алексея Навального 20 августа 2020 года ЕС уже заморозил активы и запретил въезд на территорию Евросоюза гражданам России, подозреваемым в причастности к покушению. В Брюсселе предполагают, что за произошедшим стоят российские спецслужбы. Россия всегда отвергала это обвинение и призывала Брюссель не вмешиваться во внутренние дела, сообщает Süddeutsche Zeitung.