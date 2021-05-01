Süddeutsche Zeitung Оригинал

SZ: власти Евросоюза заявили о праве ответить на «совершенно безосновательные» санкции России

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Россия ввела санкции против нескольких европейских чиновников и политиков в ответ на действия Евросоюза. Как сообщает Süddeutsche Zeitung, главы Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента сразу же осудили решение Москвы, назвав санкции «неприемлемыми, юридически необоснованными и совершенно безосновательными». В их совместном заявлении говорится, что ЕС «оставляет за собой право предпринять соответствующие меры в ответ на решение российских властей».
SZ: власти Евросоюза заявили о праве ответить на «совершенно безосновательные» санкции России
Reuters
Москва запретила въезд восьми европейским чиновникам и политикам в ответ на действия Евросоюза. В чёрный список попали председатель Европейского парламента Давид Сассоли, заместитель председателя Европейской комиссии Вера Юрова и руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах. Об этом в пятницу сообщил МИД России, пишет Süddeutsche Zeitung.
 
Главы Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента сразу же осудили действия Москвы. В совместном заявлении Урсулы фон дер Ляйен, Шарля Мишеля и Давида Сассоли говорится, что санкции являются «неприемлемыми, юридически необоснованными и совершенно безосновательными». Они полагают, что этот шаг «нацелен непосредственно на Европейский Союз, а не только на соответствующих лиц». «Это решение является последней яркой демонстрацией того, как Россия выбрала конфронтацию с ЕС вместо того, чтобы согласиться исправить негативную траекторию двусторонних отношений. ЕС оставляет за собой право предпринять соответствующие меры в ответ на решение российских властей», — говорится в заявлении.
 
Сам Сассоли не был удивлён санкциями в свой адрес. «Видимо, в Кремле меня не ждут. Я подозревал… Никакие санкции или запугивание не остановят Европарламент или меня от защиты прав человека, свободы, демократии. Угрозы не заставят нас молчать, — написал Сассоли на своей странице в Twitter. — Как писал Толстой, нет величия там, где нет правды».
 
Юрова также заявила, что продолжит «бороться за права человека, свободу СМИ и демократию». «Постоянные усилия России по распространению дезинформации и ущемлению прав человека заслуживают сильной и продолжительной реакции. Если это цена правды, я с радостью ее заплачу», — говорится в её заявлении.
 
Глава фракции консервативной Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер также не намерен дать себя запугать: «Господин Путин, вы можете подвергнуть санкциям столько депутатов Европарламента, сколько захотите, но вы не заставите нас замолчать».
 
Ранее на этой неделе верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС «должны быть готовы к длительному и тяжёлому этапу в отношениях с Россией». По его словам, отношения «находятся на исторически наиболее низком уровне», и он не исключает, что они продолжат ухудшаться.
 
В марте Евросоюз ввёл санкции против четырёх граждан России за арест Алексея Навального. Россия раскритиковала это решение и обвинила Брюссель в «антироссийской истерии». Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, Брюссель последовательно игнорирует и отвергает все предложения России по решению проблемных вопросов. «Подобные действия Евросоюза не оставляют сомнений, что их истинная цель — любой ценой сдержать развитие нашей страны», — говорится в сообщении МИД РФ.
 
Из-за предполагаемой попытки отравления Алексея Навального 20 августа 2020 года ЕС уже заморозил активы и запретил въезд на территорию Евросоюза гражданам России, подозреваемым в причастности к покушению. В Брюсселе предполагают, что за произошедшим стоят российские спецслужбы. Россия всегда отвергала это обвинение и призывала Брюссель не вмешиваться во внутренние дела, сообщает Süddeutsche Zeitung.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Süddeutsche Zeitung Германия Европа
теги
Алексей Навальный Европа Европейская комиссия Европейский парламент Евросоюз ЕС Жозеп Боррель Россия санкции Урсула фон дер Ляйен Шарль Мишель
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров