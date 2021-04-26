Das Erste: Маас выступил против ужесточения антироссийских санкций

Министр иностранных дел ФРГ выступил за диалог между Россией и Германией, пишет Das Erste. По словам Хайко Мааса, именно диалог, а не ужесточение антироссийских санкций, может помочь справиться с нынешним кризисом в российско-немецких отношениях.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас высказался против ужесточения антироссийских санкций, несмотря на «провокации» России на границе с Украиной и ситуацию вокруг Алексея Навального, пишет Das Erste.

«Весь мир говорит о том, что отношения России с Германией, как и со всем ЕС, достигли дна. Отношения действительно в очень плохом состоянии и оставаться так не должно», — приводит издание слова Мааса. Политик подчеркнул, что именно нынешнее напряжение должно стать стимулом для диалога с Россией, отметив, что налаживание отношений с другими странами является основной задачей дипломатии.

Кроме того, Маас положительно оценил тот факт, что Россия приняла предложение администрации Джо Байдена о переговорах и о проведении российско-американского саммита. По словам министра, ни одна из сторон не может быть заинтересована в том, чтобы постоянные провокации в итоге вылились в реальный конфликт. На вопрос о том, согласен ли он с высказыванием Байдена, назвавшим Владимира Путина «убийцей», Маас ответил: «Никогда так не говорил и не собираюсь так говорить».

Маас также отметил, что более жёсткие санкции против России вряд ли поспособствуют улучшению ситуации вокруг Алексея Навального. Тем самым он косвенно возразил кандидату в канцлеры ФРГ от партии зелёных Анналене Бербок, призвавшей к жёсткому курсу в отношении России и Китая, отмечает Das Erste.