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Welt: Австрия отказывается от новых санкций в пользу диалога с Москвой

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Евросоюз всерьёз обеспокоен ростом напряжённости на востоке Украины, сообщает немецкая газета Die Welt. Страны Балтии и Польша настаивают на новых антироссийских санкциях, однако Брюссель ставит перед собой другую цель: вернуть Москву за стол переговоров. Глава МИД Австрии Александр Шалленберг ясно высказался против новых санкций в отношении России и призвал использовать все доступные форматы для активизации диалога.
Welt: Австрия отказывается от новых санкций в пользу диалога с Москвой
Reuters

В понедельник министры иностранных дел ЕС проводят совещание по Украине, пишет немецкая газета Die Welt.

Как отмечает издание, беспокойство по поводу напряжённости на пороге Евросоюза растёт. В связи с обострением ситуации на востоке Украины ОБСЕ призывает все стороны в Европе к сдержанности.

Дальнейшая эскалация должна быть исключена, заявила генеральный секретарь организации Хельга Шмид в воскресенье. Она также призвала всех участников конфликтной ситуации вернуться к диалогу. Шмид выразила беспокойство по поводу множества нарушений действующего в зоне конфликта перемирия.

За прошедшие две недели ОБСЕ насчитала в регионе так много нарушений, сколько не было за последние месяцы этого года. Кроме того, девять из десяти полётов наблюдательных беспилотников ОБСЕ в зоне конфликта столкнулись с препятствием их работе путём воздействия электронной аппаратуры, отмечается в статье.

Между тем, напряжённость между Москвой и Киевом растёт, подчёркивает немецкая газета. ФСБ задержала украинского дипломата в Санкт-Петербурге в связи с подозрением в шпионаже и в субботу выслала его из страны. Украина отреагировала на это высылкой работавшего в Киеве российского дипломата.

Среди правительств ЕС присутствуют различные позиции в том, что касается дальнейшего курса в отношении России. В понедельник 25 министров иностранных дел должны обсудить эту проблему. Более жёсткого курса и новых антироссийских санкций требуют, в первую очередь, страны Балтии и Польша. Большинство стран ЕС, однако, на данный момент выступают против такого решения.

«Наше основное внимание сейчас должно быть нацелено на то, чтобы поспособствовать ослаблению напряжённости и активизировать диалог», — заявил австрийский министр иностранных дел Александр Шалленберг в интервью Die Welt. По его словам, цель не только европейцев, но и американцев, состоит в том, чтобы как можно быстрее вернуть Путина за стол переговоров.

Поэтому в субботу украинский президент Владимир Зеленский потребовал в Париже новых переговоров в нормандском формате. Речь при этом идёт о контактной группе, в которую должны войти представители Германии, Франции, России и Украины, с июня 2014 года занимавшиеся урегулированием украинского кризиса. Последняя встреча в таком формате проводилась в декабре 2019 года, напоминает издание.

«Мы настоятельно призываем использовать все существующие форматы переговоров, такие как трёхсторонняя контактная группа (Россия, Украина, ОБСЕ) и нормандский формат, и обратиться к тем организациям, которые были созданы именно для таких ситуаций — и, в частности, к ОБСЕ в Вене», — заявил глава австрийской дипломатии.

Далее он продолжил: «Мы крайне обеспокоены нарушением перемирия на контактной линии и перемещением российских войск вдоль границы и в Крыму». По словам Шалленберга, это «опасная игра с огнём, любой неверный шаг может привести к катастрофе».

Чтобы Путин пошёл на прямые переговоры в рамках нормандского формата с Меркель, Макроном и Зеленским, нельзя сейчас вводить никаких новых санкций в отношении России, отметил глава МИД Австрии. По той же причине на прошлой неделе была отменена отправка двух военных кораблей США в Чёрное море.

Украина в целом недовольна той поддержкой, которую Запад до сих пор оказывал ей в этом конфликте, пишет немецкая газета. По словам высокопоставленного дипломата ЕС, Брюссель теперь обеспокоен тем, что Киев может «необдуманно отреагировать» на российские провокации.

НАТО и ЕС продолжают гадать, что стоит за решением Путина о передвижении войск и проведении учений в Чёрном море. В то же время в обоих объединениях присутствует недовольство по поводу того, что Зеленский, очевидно, больше не поддерживает в полной мере мирный план для востока Украины, заключает Die Welt.

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