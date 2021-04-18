FAZ: посол Украины в ФРГ попросил Берлин предупредить Россию о последствиях вторжения

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник попросил правительство Германии вынести публичное предупреждение Владимиру Путину, пишет Frankfurter Allgemeine. По словам Мельника, Берлин должен дать Москве понять, что в случае агрессии против Украины её ждут жёсткие штрафные меры, вплоть до тотального экономического эмбарго и бойкота политической верхушки.

На фоне растущего напряжения в своих отношениях с Россией, Украина потребовала большей поддержки от Германии, пишет Frankfurter Allgemeine. «С одной стороны, мы ожидаем, что правительство ФРГ публично предъявит президенту Путину краткое и понятное предупреждение, а также наглядно обрисует все болезненные последствия нового военного вторжения», — приводит издание заявление посла Украины в ФРГ Андрея Мельника.

По словам Мельника, к «последствиям» относятся жёсткие штрафные меры, такие как международный бойкот российского политического руководств, а также судебные преследования за «военные преступления». Кроме того, Мельник потребовал тотального экономического эмбарго России и полного перекрытия инвестиций.

Украинский посол заявил, что Россия уже присоединила к себе 7% украинской территории и добавил, что нельзя повторять ошибки 2014 года, бездействуя, в то время как Москва предпринимает новые завоевания.

Frankfurter Allgemeine напоминает, что в 2014 году Россия аннексировала полуостров Крым.* В последнее время усилилось напряжение в конфликте между украинскими правительственными силами и сепаратистами на востоке Украины, поддерживаемыми Россией. Согласно украинским данным, Россия стянула к границе более 40 тысяч солдат.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

