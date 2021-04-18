FAZ: посол Украины в ФРГ попросил Берлин предупредить Россию о последствиях вторжения
На фоне растущего напряжения в своих отношениях с Россией, Украина потребовала большей поддержки от Германии, пишет Frankfurter Allgemeine. «С одной стороны, мы ожидаем, что правительство ФРГ публично предъявит президенту Путину краткое и понятное предупреждение, а также наглядно обрисует все болезненные последствия нового военного вторжения», — приводит издание заявление посла Украины в ФРГ Андрея Мельника.
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