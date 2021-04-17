Guardian: «резкий ответ» — на фоне новых санкций Россия вышлет 10 американских дипломатов

Россия решила дать «резкий ответ» на новый пакет санкций Вашингтона, включив в чёрный список ряд высокопоставленных чиновников США и сообщив о намерении выслать из страны 10 американских дипломатов, пишет The Guardian. При этом Москва также собирается заняться организациями, которые работают на территории страны при поддержке правительства США, а также запретит американским консульствам и посольству нанимать на работу российских граждан и граждан третьих стран.

Россия дала резкий ответ на санкции администрации президента США Джо Байдена, включив в чёрный список ряд высокопоставленных чиновников и введя ряд мер против дипломатической миссии, которые в теории могут парализовать её работу, пишет The Guardian.

На фоне решения США ввести санкции против Москвы за её «вмешательство в выборы» и недавнюю кибератаку на компанию SolarWinds, Россия сообщила о намерении выслать из страны 10 американских дипломатов.

МИД России также ввёл запрет на въезд в страну восьми действующим и бывшим американским чиновникам, в число которых вошли генпрокурор США, главы АНБ, ФБР, МВБ, Федерального бюро тюрем, а также директор совета по внутренней политике Сьюзан Райс. Подобные ограничительные меры также коснулись экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона и экс-директора ЦРУ Джеймса Вулси.

Кроме того, Москва порекомендовала США отозвать из страны своего посла Джона Салливана. Ранее Россия отозвала своего посла в Вашингтоне после того, как во время интервью американским СМИ Джо Байден положительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина «убийцей».

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Путин «одобрил эти меры в ответ на абсолютно недружественные, ничем не спровоцированные действия, которые были объявлены Вашингтоном в отношении РФ, наших граждан, физических, юридических лиц и в отношении нашей финансовой системы».

Нынешний санкционный скандал является одним из самых серьёзных дипломатических столкновений со времён дела Скрипалей, в ходе которого Вашингтон выслал из страны 60 российских дипломатов и закрыл консульство в Сиэтле. На эти шаги Россия ответила высылкой аналогичного числа американских дипломатов, а также закрыла консульство США в Санкт-Петербурге.

Причиной введения новых санкций со стороны США стали предполагаемое вмешательство России в американские выборы 2016-го и 2020 годов и кампания российских спецслужб по кибершпионажу, кульминацией которой стала атака на SolarWinds. Кроме того, данные карательные меры, по-видимому, можно рассматривать как некого рода компенсацию за бездействие администрации Трампа, которая, по мнению многих, не смогла дать отпор Кремлю.

В рамках нового санкционного пакета Белый дом ударил в том числе и по российской экономике, введя запрет на покупку новых выпусков российских облигаций, что может привести к снижению спроса на российский суверенный долг.

Россия неспособна ответь США симметрично в экономической сфере, однако собирается скомпенсировать это, вплотную занявшись операциями США по оказанию влияния внутри страны. В частности, Москва заявила, что планирует запретить работу НКО и фондов, которые курируются Госдепом и прочими правительственными организациями.

Кроме того, Москва сообщила, что лишит посольство и консульства права нанимать на работу российских граждан и граждан третьих стран, что в значительной степени усугубит кадровый голод, который и так уже привёл к замедлению процесса оформления виз в США.

Тем не менее, и Москва, и Вашингтон дали понять, что по-прежнему надеются организовать двусторонний саммит в ближайшем времени. «Много разговоров про предложение Джо Байдена организовать двусторонний саммит. Как мы уже отмечали, мы к этому отнеслись позитивно, сейчас изучаем различные аспекты этой инициативы», — отметил по этому поводу Лавров.