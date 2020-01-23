Остряк и дипломат-долгожитель — Le Monde о Лаврове, пережившем 6 госсекретарей США

Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел уже 16 лет, но до рекордсмена Андрея Громыко, который возглавлял советскую дипломатию 28 лет, ему ещё далеко. Как пишет Le Monde, россияне воспринимают Лаврова «коммивояжёром главы власти», который служит интересам своего государства. Однако же, по замечанию журналистки, в последнее время силовики в российской власти стали занимать больше места, чем дипломаты.

Об отставке своего правительства Сергей Лавров узнал вечером, когда приземлился в Ташкенте, и, по словам журналистки Le Monde, эта новость стала неожиданной и для него самого. Впрочем, уже через четыре дня, хоть и в должности «исполняющего обязанности», Лавров сопровождал Путина на конференции по Ливии в Берлине. А ещё через два дня Лавров вернулся в статус полноправного министра иностранных дел России.

За свои 16 лет на этом посту Лавров пережил шестерых госсекретарей США, столько же министров иностранных дел Франции и семерых немецких коллег. Автор статьи называет Лаврова «столпом внешней политики России, неустанным голосом Кремля на международной арене». По её словам, Лавров на все стороны распространял путинское видение нового многополярного миропорядка и «скрещивал мечи» с Западом по самым разным вопросам: по грузинской войне 2008 года и присоединению Крыма, по «вмешательству» России в выборы других стран и конфликтам в Сирии, Венесуэле, Иране.

«Это настоящий солдат, у него нет никакого волнения, о чём бы ни шла речь, — приводит автор статьи свидетельство экс-посла Франции в Москве. — Он терроризирует весь мир тем, что ведёт переговоры жёстко. И в то же время он душевнее, чем выглядит». Так, французский дипломат вспоминает, как Лавров вернулся из Парижа после мероприятий, посвящённых памяти жертв нападения на Charlie Hebdo, и сказал: «Вот что бывает, когда забывают о христианских корнях».

Лавров сначала сканирует взглядом собеседника, а потом может расслабиться и рассказать анекдот, пишет автор статьи. В 2017 году журналисты Esquire провели с ним несколько дней и пришли к выводу, что он похож на «супергероя блокбастера в идеально подогнанном костюме», что он представляет собой «абсолютное оружие, единственная цель которого — защищать интересы государства». Они также отметили, что и после десяти часов перелёта он может выйти из самолёта таким свежим, будто вышел из спа.

В своё время Путин отметил, что Лавров останется на своём посту дольше, чем легендарный советский дипломат Андрей Громыко. Впрочем, тот был на своей должности больше 28 лет, и Лаврову до этого конечно, далеко. Но он уже унаследовал от него прозвище «мистер нет», поскольку на данный момент только по Сирии Россия 14 раз накладывала вето на решения Совета Безопасности ООН.

Офис Лаврова — это «впечатляющий сталинский небоскрёб в 27 этажей». У него в подчинении 12 тыс. сотрудников, 4,5 тыс. дипломатов и 150 представительств по всему миру. И работают они в том числе на то, чтобы Россия была задействована в разрешении всех конфликтов на планете.

Лавров не относится ни к выходцам из Санкт-Петербурга, ни к КГБ. Однако он стал воплощать в глазах россиян «коммивояжёра главы власти». «В костюме-тройке, с сигаретой в губах и с надменным лицом» — он один появился на модных футболках, которые продаются в московских бутиках с сувенирами, рядом с Путиным и космонавтом Юрием Гагариным. По словам российских политологов, к Лаврову привыкли как к человеку, который «кладёт на музыку линию, разработанную Путиным», который служит своему государству или Путину, не проводя между ними границы.

Как отмечает автор статьи, Лавров виски любит больше, чем водку, и болеет за «Спартак». Он пишет стихи и играет на гитаре, и за ним числится несколько не совсем дипломатичных, но крепких фраз. «Донжуан и остряк» — называет его автор статьи. При этом от его слова не укроется ни иностранный журналист, ни «европейские коллеги».

Впрочем, иногда в Лаврове чувствуется усталость. Автор статьи приводит в пример его фразу о том, что ему «не платят за оптимизм». Перед ним стоит множество задач: снизить зависимость от США и от доллара, заручиться поддержкой новых союзников вроде Индии и Бразилии, возложить на Запад ответственность за восстановление Сирии, а также назначить Вашингтон виновным во всех демонстрациях, которые происходят в мире.

Автор статьи также видит признак усталости Лаврова в том, что положение Сергея Шойгу укрепляется. По её словам, после военной операции в Сирии дипломаты постоянно теряют позиции по отношению к силовикам, и политологи даже говорят, что МИД становится «пресс-службой» Кремля. Так, обсуждать Сирию с Макроном Лавров отправился вместе с Валерием Герасимовым. А в нынешнем противостоянии с Польшей по историческим вопросам Путина поддержало Министерство обороны, рассекретив документы. «Но «мистер нет» своё последнее слово ещё не сказал», — пишет Le Monde.