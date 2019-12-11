MSNBC: «Возможно, Трамп и сам не знает, чего от него добился Лавров»

Президент США поступил очень странно, удостоив министра иностранных дел России двусторонней встречи в Белом доме, рассуждает MSNBC. По мнению бывшего заместителя госсекретаря США Ричарда Стенгеля, Трамп постоянно импровизирует, тогда как российские дипломаты очень хорошо готовятся к переговорам и умеют добиваться своего.

Рик, фрагмент, который мы показывали перед рекламой, где Лавров говорит… Ему говорят, что Дональд Трамп сделал заявление о том, что в беседе с ним потребовал: «Не смейте вмешиваться в наши выборы». И Лавров отвечает: «Нет, мы этого вообще не обсуждали».



РИЧАРД СТЕНГЕЛЬ, бывший заместитель госсекретаря США, аналитик MSNBC: Лавров — профессионал из профессионалов. Кстати, если бы вы делали сценарий фильма об администрации Трампа и написали, что в тот самый день, когда палата представителей предъявила президенту Трампу обвинения в рамках импичмента, а генеральный инспектор обнародовал доклад о том, что с «российским» расследованием всё было в порядке, Трамп встречался с министром иностранных дел России… это сочли бы слишком маловероятным, так не бывает. Просто у него нет такого советника по национальной безопасности, который сказал бы ему: «Сэр, не думаю, что вам стоит встречаться с министром иностранных дел».



И, кстати, почему глава государства встречается с российским министром иностранных дел? Владимир Путин же не встречается с Майком Помпео, когда тот бывает в Москве. Так что это очень любопытно и очень странно.



Лавров хитрил со всеми этими людьми, он уже долгие годы на посту. И с Трампом они, скажем так, забавляются. Они ведь ни при каких обстоятельствах не признаю́т, что вообще вмешивались в американские выборы. Они не уступят ни дюйма!



Помпео сегодня заявил: «Я сказал им не вмешиваться в наши выборы, я их предупредил». И Лавров не мог, стоя там, заявить: «Нет, он мне этого не говорил». Лавров даже не захотел оказать Трампу любезность — заявить: «Да, он это говорил»!



РИЧАРД СТЕНГЕЛЬ: Знаете, они не…



Кстати, очень маловероятно, что Трамп это говорил. Так?



РИЧАРД СТЕНГЕЛЬ: Да, очень маловероятно.



Вероятность меньше одного процента!



РИЧАРД СТЕНГЕЛЬ: Да. Они не хотят, чтобы Трамп выглядел мальчиком на побегушках… Интересно, кстати, и то, что Сергей Лавров совершенно свободно говорит по-английски, его английский лучше, чем у президента Соединённых Штатов! Тот факт, что на этой пресс-конференции он говорил по-русски, также показывает, что он хочет немного дистанцироваться от США. Он хочет выглядеть как россиянин, а не как закадычный друг Дональда Трампа.



И когда сегодня Лавров с Трампом находились в той комнате, какой могла быть их повестка дня?



РИЧАРД СТЕНГЕЛЬ: Знаете, Лоренс, так странно — и вы это, конечно, заметили — что президент США провёл двусторонние переговоры с российским министром иностранных дел. Такие вещи готовят месяцами, неделями. Есть какие-то итоговые материалы и тому подобное. Трамп к этому просто не готов. Он, скажем так, импровизирует. Упоминает то одно, то другое.



Что же касается русских, они более чем подготовлены. Они точно знают, чего хотят добиться от каждой встречи. Одна из причин, почему это так страшно — не знать, что там произошло, заключается в том, что мы не знаем, чего Лавров добился от Трампа во время этой встречи.



Возможно, Трамп и сам не знает, чего от него добился Лавров. Так?



РИЧАРД СТЕНГЕЛЬ: Да.



Судя по тому, как проходят эти контакты.



РИЧАРД СТЕНГЕЛЬ: Да. И опять-таки… Я не знаю точно, что это даёт русским. Трамп в результате всё равно выглядит подхалимом, марионеткой…



Они обожают заходить в эту комнату, зная, что президента Украины туда не пускают!



РИЧАРД СТЕНГЕЛЬ: Да, именно. И они обожают делать так, чтобы Трамп встречался с министром иностранных дел. Он открывает эту дверь даже не перед Путиным, а перед его министром иностранных дел!



И, конечно, Трамп, делая это, не понимает несоответствия статусов.



РИЧАРД СТЕНГЕЛЬ: По всей видимости.



Дата выхода в эфир 10 декабря 2019 года.