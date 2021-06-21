«Голосование, перехитрившее прогнозы» — Le Figaro о результатах региональных выборов во Франции

Прошедшие во Франции региональные выборы доказали несостоятельность прогнозов и предвыборных стратегий,созданных в отрыве от реальности, отмечает Le Figaro. Как передаёт издание, если партия Марин Ле Пен не одержала триумфа, который был ей обещан опросами, то партия Эммануэля Макрона и вовсе показала худший в своей истории результат. При этом традиционные партии, в успех которых никто не верил, серьёзно укрепили свои позиции. Однако главным событием стала рекордная неявка на голосование — «пощёчина» всем политическим силам, констатирует газета.

«Ещё одно голосование, перехитрившее прогнозы. Ещё одно голосование, доказывающее несостоятельность сценариев, разработанных в отрыве от реальности», — так характеризует Le Figaro результаты прошедших во Франции региональных выборов. Два финалиста президентской гонки 2017 года, которые надеются снова встретиться лицом к лицу в 2022-м, — Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен — потерпели серьёзную неудачу, констатирует издание.

По словам газеты, эти выборы должны были пройти под знаком «прорыва» партии «Национальное объединение» в одном, двух или трёх регионах, однако на деле соратники Марин Ле Пен показали гораздо худший результат, чем в 2015 году.

При этом правые, от которых ждали слабых результатов и необходимости искать союзников во втором туре, «восторжествовали»: представители партии «Республиканцы» достигли впечатляющих результатов, на которые сами не смели надеяться. Кроме того, это голосование должно было стать «реквиемом» по левым, которые постепенно исчезали вследствие своего раскола, однако они выступили гораздо лучше прогнозов и вновь поднимают голову, пишет газета.

Наконец, не надеясь на полную победу в регионах, партия Эммануэля Макрона «Вперёд, Республика» всё же планировала сохранить позиции, однако оказалась в худшем положении из возможных: она показала слабые результаты, иногда даже без возможности пройти во второй тур и сформировать коалицию.

Эммануэль Макрон не избежал проклятия протестного голосования на местных выборах, которое обрушивалось на всех президентов до него, делает вывод Le Figaro. Предвыборная стратегия, основанная, главным образом, на тактике, оборачивается против него. И если его главный противник Марин Ле Пен потеряла в регионах лидерство, которое она преждевременно воображала предзнаменованием своей победы на президентских выборах, то президент республики столкнулся лицом к лицу с «традиционными» оппозиционными партиями — в особенности, правыми, — которые будут восстанавливать боеспособность, замечает издание.

Кроме того, рекордная неявка на голосование стала не только «пощёчиной» в адрес всех политических сил, но и признаком отречения от Эммануэля Макрона, который проиграл главную ставку, сделанную в момент своего избрания: вернуть былой интерес народа к политической жизни во Франции, заключает газета.