France 2: останки наполеоновского генерала перевезут из России во Францию, но обойдутся без церемонии

Тело французского генерала Шарля Этьена Гудена, погибшего в России в 1812 году, готовятся репатриировать во Францию, сообщает France 2. Как напоминает издание, останки военачальника наполеоновских времён были найдены всего два года назад под Смоленском и до сих пор хранились в России. Однако хотя имя Гудена высечено на Триумфальной арке в Париже, никакой официальной церемонии в честь его перезахоронения французскими властями не предусмотрено, замечает телеканал.

Сначала — торжественный момент: перенос останков генерала Гудена в гроб, который доставит его во Францию спустя 209 лет после смерти. Затем, в тени садов французского посольства в Москве, момент официальный: гроб накрепко закрывают под наблюдением консула Франции, а затем опечатывают. В таком виде он останется до своего возвращения во Францию.

ПЬЕР МАЛИНОВСКИЙ, Фонд развития русско-французских исторических инициатив: Как только его опечатают, он сможет быть репатриирован — таков закон. То есть это самая важная часть.

Наполеоновский генерал Шарль Этьен Гуден погиб в 1812 году во время русской кампании, в бою при Валутиной горе. Его могилу нашли всего два года назад в Смоленске, на западе России. Сегодня его потомки надеются на официальную церемонию захоронения.

АЛЬБЕРИК Д’OPЛЕАН, потомок генерала Гудена: Это один из наших самых блестящих генералов, его имя высечено на Триумфальной арке. Поэтому было бы довольно странно, если бы во время репатриации на взлётной полосе его встречали только члены семьи.

Тело прибудет во Францию 13 июля. На сегодняшний день никакой официальной церемонии не предусмотрено, сообщили нам в Елисейском дворце.

Дата выхода в эфир 24 июня 2021 года.