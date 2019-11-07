DT: ДНК-тест подтвердил — скелет под танцполом в Смоленске принадлежит наполеоновскому генералу

Неизвестные останки, найденные археологами под танцполом в Смоленске, принадлежат одному из генералов французского императора Наполеона Бонапарта, сообщает The Daily Telegraph. Это подтвердил ДНК-тест. Вскоре скелет перевезут в Париж. Руководитель раскопок Пьер Малиновский надеется, что Россия примет участие в торжественной церемонии захоронения. По его словам, это «сблизит Францию и Россию».

ДНК-тест окончательно подтвердил, что одноногий скелет, найденный под танцполом в Смоленске, действительно принадлежит одному из генералов французского императора Наполеона Бонапарта, сообщает The Daily Telegraph. Его зовут Шарль Этьен Гюден. Он умер 22 августа 1812 года в возрасте 44 лет в бою у Валутиной горы, в котором погибли 7 тыс. французов.

В Гюдена попало пушечное ядро. Ему ампутировали ногу. Через три дня он скончался от гангрены. Когда он умер, у него вырезали сердце и отвезли его в Париж, чтобы захоронить на кладбище Перл-Лашез. При этом точное положение тела было утеряно.

В июле этого года команда археологов из Франции и России под руководством историка Пьера Малиновского обнаружила его останки в Смоленске. Вскоре они будут перевезены в Париж. Потомок генерала Альберик Орлеан призвал обеспечить ему достойные похороны в Доме инвалидов, где находятся останки Наполеона и других великих французских военачальников.

Гюден был лично знаком с императором, рассказывает британское издание. Они вместе посещали военное училище. Имя генерала высечено на Триумфальной арке в Париже. Его бюст установлен в Версальском дворце. В его честь названа одна из улиц во французской столице.

По словам Малиновского, глава Кремля Владимир Путин лично заинтересовался смоленской находкой и предложил перевести останки в Париж на самолёте. Французский лидер Эммануэль Макрон также в курсе дела. «Оба президента отнеслись к этой идее с энтузиазмом», — рассказал историк. Он надеется, что удастся провести совместную церемонию в честь генерала. По его словам, это «сблизит Францию и Россию».