DT: ДНК-тест подтвердил — скелет под танцполом в Смоленске принадлежит наполеоновскому генералу

Неизвестные останки, найденные археологами под танцполом в Смоленске, принадлежат одному из генералов французского императора Наполеона Бонапарта, сообщает The Daily Telegraph. Это подтвердил ДНК-тест. Вскоре скелет перевезут в Париж. Руководитель раскопок Пьер Малиновский надеется, что Россия примет участие в торжественной церемонии захоронения. По его словам, это «сблизит Францию и Россию».
ДНК-тест окончательно подтвердил, что одноногий скелет, найденный под танцполом в Смоленске, действительно принадлежит одному из генералов французского императора Наполеона Бонапарта, сообщает The Daily Telegraph. Его зовут Шарль Этьен Гюден. Он умер 22 августа 1812 года в возрасте 44 лет в бою у Валутиной горы, в котором погибли 7 тыс. французов.
В Гюдена попало пушечное ядро. Ему ампутировали ногу. Через три дня он скончался от гангрены. Когда он умер, у него вырезали сердце и отвезли его в Париж, чтобы захоронить на кладбище Перл-Лашез. При этом точное положение тела было утеряно.
В июле этого года команда археологов из Франции и России под руководством историка Пьера Малиновского обнаружила его останки в Смоленске. Вскоре они будут перевезены в Париж. Потомок генерала Альберик Орлеан призвал обеспечить ему достойные похороны в Доме инвалидов, где находятся останки Наполеона и других великих французских военачальников.
Гюден был лично знаком с императором, рассказывает британское издание. Они вместе посещали военное училище. Имя генерала высечено на Триумфальной арке в Париже. Его бюст установлен в Версальском дворце. В его честь названа одна из улиц во французской столице.
По словам Малиновского, глава Кремля Владимир Путин лично заинтересовался смоленской находкой и предложил перевести останки в Париж на самолёте. Французский лидер Эммануэль Макрон также в курсе дела. «Оба президента отнеслись к этой идее с энтузиазмом», — рассказал историк. Он надеется, что удастся провести совместную церемонию в честь генерала. По его словам, это «сблизит Францию и Россию».
Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН почти единогласно поддержал предложенный Россией и ещё девятью странами проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что у Москвы подготовлены ответные меры на случай возможного выхода США из Договора по открытому небу.
Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал замену нападающего команды Криштиану Роналду в концовке матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (2:1).
Старший научный сотрудник лаборатории психологии труда МГУ имени Ломоносова Ирина Блинникова в беседе с радио Sputnik рассказала о негативных последствиях переработок ради четырёхдневной рабочей недели.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от просмотра матча четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов между московским «Локомотивом» и туринским «Ювентусом».
Индия намерена и дальше развивать военно-техническое сотрудничество (ВТС) с Россией, несмотря на давление со стороны США. Об этом заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх на встрече с российским вице-премьером Юрием Борисовым.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к российским болельщикам с просьбой поддержать соотечественников, которые выступят на турнире организации в Москве.
В Ростовской области определили величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам за III квартал 2019 года, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.