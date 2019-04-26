Бронепоезд, поза Наполеона и злодейская шляпа — что запомнилось CNN из визита Ким Чен Ына

Никто не путешествует так, как Ким Чен Ын: на бронепоезде, который полируют за считанные минуты до того, как северокорейский лидер сойдёт на перрон во Владивостоке, передаёт CNN. Корреспонденту канала, северокорейский лидер напомнил и персонажа из чаплинского «Великого диктатора», и Наполеона, и даже злодея из фильма о Джеймсе Бонде.
Не так давно мы говорили о прибытии Ким Чен Ына в Россию на его знаменитом бронепоезде. Однако мы не стали вдаваться в детали касательно того, как тщательно был подготовлен этот визит. Как сообщает наш корреспондент Джинни Мус, никто не путешествует так, как Ким Чен Ын.
Его последнее свидание…
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Та тёплая встреча…
…с президентом Трампом в Ханое окончилось провалом. Поэтому, оказавшись в активном поиске, Ким Чен Ын отправился на встречу с Владимиром Путиным. Однако сначала ему предстояло добраться до России на его знаменитом бронепоезде, что неизбежно привело к тому, что его в последний момент пришлось чистить тряпочкой. Пара корейцев прямо на ходу лихорадочно полировала дверь поезда, из которой должен был выйти Ким. Никто не приезжает так, как он.
ДЖИННИ МУС, национальный корреспондент CNN: Вообще-то никто на поездах уже на встречи и не ездит. Кроме Ким Чен Ына.
Однако наперекосяк могут пойти даже лучшие планы — и это не говоря уже о лучших коврах. Например, поезд остановился не совсем ровно перед ковровой дорожкой. Поэтому мужчине с трапом пришлось держать его навесу до тех пор, пока главный кореец в белых перчатках не сказал машинисту дать задний ход. Только тогда трап уложили и несколько раз проверили: ведь никому не хочется, чтобы величественный Ким пал в глазах окружающих.
Вся ситуация немного напоминает сцену из чаплинского «Великого диктатора».
БЕНЦИНО НАПАЛОНИ, итальянский диктатор: Эй! Что тут за неразбериха?
АДЕНОИД ХИНКЕЛЬ, диктатор: Идёмте, они слишком далеко уехали!
БЕНЦИНО НАПАЛОНИ: Я Бенцино Напалони! Я никуда не пойду, пока передо мной не расстелят ковровую дорожку!
АДЕНОИД ХИНКЕЛЬ: Они опять назад поехали! Убирайте дорожку!
…никакой несинхронности в приветствиях не было. Напротив, телохранители Кима весьма синхронно побежали рядом с его автомобилем. Некоторые из них — вот это поворот — несли в руках портфели.
На прогулке Ким своей позой и походкой поразительно напоминал Наполеона. Кроме того, Ким снимал шляпу… и снова надевал… снимал... и надевал, снимал и снова надевал. «Похож на Корейца на все руки»*, — написал кто-то в Twitter. Ким, правда, хотя бы не стал срубать головы статуям броском шляпы.
Джинни Мус, CNN, Нью-Йорк.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 26 апреля 2019 года.
* Подручный главного злодея в фильме «Голдфингер» из серии о Джеймсе Бонде (прим. ИноТВ).
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