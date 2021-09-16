Главред: рост цен на российский газ грозит Украине социальным взрывом
Россия доминирует на газовом рынке Европы и имеет возможности влиять на рынок, который оказался дестабилизированным вследствие ограничений экономической активности из-за карантина, считает президент центра глобалистики «Стратегия ХХІ», эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар. Как он пишет в статье для портала «Главред», если в прошлом году цена на газ в Европе была невиданно низка и опускалась ниже $50 за 1000 кубометров, то сейчас маятник качнулся в другую сторону, и Москва этим воспользовалась для того, чтобы протолкнуть «Северный поток — 2».
Как продолжает эксперт, элементы шантажа присутствуют ещё с мая текущего года, но прямо сейчас Россия играет на повышении цены. Также она может играть и на снижении, однако, скорее всего, Москва будет удерживать высокую цену на газ.
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