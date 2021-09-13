Polskie Radio: ещё год — и Польша сможет отказаться от контракта с «Газпромом»

Всё указывает на то, что в следующем году Польша достигнет свой цели, то есть сможет диверсифицировать направления поставок газа в страну и тем самым перестать быть зависимой от российского газа, считает полномочный представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Пётр Наимский. Более того, он отметил, что Польша, конечно же, не будет продлевать истекающий в следующем году газовый контракт с Россией, сообщает Polskie Radio.

После того как Польша откажется от угля, ей придётся восполнить этот пробел другим сырьём, пишет Polskie Radio. «Мы частично будем заменять его на газ. Количество газа, которое мы будем расходовать в Польше, вырастет — не на 100 процентов, а на 50 к 2030 году, началу 30-х годов», — заявил полномочный представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Пётр Наимский.

Политик гарантировал, что Польша точно не будет зависеть от поставок газа «Газпромом». «Срок действия российского контракта истекает в следующем году, и мы, конечно же, не будем его продлевать», — подчеркнул он. Контракт польской компании PGNiG с российским энергетическим концерном истекает 31 декабря 2022 года, напоминает Polskie Radio.

Наимский уверен, что строящаяся сеть польского оператора газопроводов Gaz-System сделает возможным импорт необходимого для польской экономики количества газа из других, не российских источников.

По его словам, уже с 1 октября следующего года газ будет поступать в Польшу по газопроводу Baltic Pipeline. Всё указывает на то, что задержки, связанные с проблемами защиты окружающей среды, уже были устранены датской стороной. «Мы должны сейчас думать позитивно. Похоже, что по истечении пяти лет строительства этого проекта можно спокойно сказать, что оно будет завершено в следующем году согласно плану», — отметил политик. «Это свидетельствует о том, что мы контролируем ситуацию», — добавил он.

Он также пояснил, что, обладая техническими возможностями поставок газа с Запада, у Польши в распоряжении будет дополнительный источник закупок. «В случае необходимости мы сможем купить этот газ», — отметил он. В Европе на рыночном уровне газ смешивается, например, поставки идут из Норвегии или России. «Однако с точки зрения безопасности это уже не имеет никакого значения», — добавил он.





«Мы находимся на последней стадии реализации стратегии диверсификации направлений и источников поставок газа в Польшу», — отметил Наимский. «Такова цель наших действий, и я уверен в том, что уже в следующем году мы сможем со спокойной душой сказать, что эта цель достигнута», — резюмировал он.