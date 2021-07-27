Эксперт: в вопросе «Северного потока — 2» Польше отвели роль козла отпущения

Сказки о том, что Польше надо было самой участвовать в проекте «Северный поток — 2», чтобы её не обошли стороной, объясняются, прежде всего, незнанием того, что россияне сами отказались строить с ней вторую нитку Ямальского газопровода, пишет главный редактор BiznesAlert.pl Войцех Якубик. В статье он обвиняет россиян в проведении информационной политики, цель которой состоит в том, чтобы убедить общественность в нерациональной позиции Польши и миролюбии «Газпрома»».

Споры вокруг газопровода «Северный поток — 2» имеют большое значение, потому что Польшу с разных сторон обвиняют в том, что именно она не хотела газопровода из России и сама виновата в том, что он строится в Германии, пишет главный редактор BiznesAlert Войцех Якубик.

«После запуска «Северного потока — 2» мы будем получать газ из Германии. Если «Газпром» и хотел усложнить Польше жизнь, то он не сможет этого сделать, потому что теперь он должен будет пересылать газ в Западную Европу», — сказал изданию Rzeczpospolita польский профессор Гжегож Левицкий. «Это неправда. Польша расположена в Центральной и Восточной Европе. «Северный поток — 2» обходит её стороной. Он не способствует укреплению её безопасности», — парирует Якубик.

В статье он объясняет, что «Северный поток — 2» не представляет собой для Польши такой проблемы, какой он является для Украины, только потому, что у Варшавы имеется альтернатива в виде СПГ, а вскоре появится газопровод Baltic Pipe. Прежде всего, он обращает внимание на политическое, рыночное и правовое измерение «Северного потока — 2» для Польши. Так, по мнению некоторых аналитиков, запуск газопровода может привести к росту цен на газ, когда Польша станет закупать его у Германии.

«Сказки о том, что Польше надо было самой участвовать в проекте «Северный поток — 2», чтобы её не обошли стороной, базируются, прежде всего, на незнании того, что Польша в 90-х годах согласилась на расширение Ямальского газопровода вместе с Россией, однако впоследствии россияне отказались. Какой партнёр, такой и авторитет — уже долгие годы», — сетует автор. Он напоминает, что об отказе от строительства этого газопровода было официально объявлено в ноябре 2007 года. «Поэтому история о Польше, которая не хотела иметь у себя газопровод из России, не соответствует действительности, и её цель состоит лишь в том, чтобы убедить общественность в нерациональной позиции Польши и миролюбии «Газпрома»», — поясняет он.

Войцех Якубик обвиняет россиян в проведении информационной политики, направленной на продвижение таких проектов, как «Северный поток — 2», которые впоследствии могут быть полезны враждебной внешней политике Кремля. У него была возможность убедиться в этом лично, поучаствовав в онлайн-конференции INTERENEF в Сплите, в Хорватии. Там якобы россияне обвинили Польшу в том, что её поведение в вопросе «Северного потока — 2» «нерационально», раз она пытается диктовать энергетическую политику Германии. При этом они ничего не сказали насчёт того, что страны ЕС координируют эту политику в соответствии с принципом энергетической солидарности, которой противоречат подобные совместные с «Газпромом» проекты, заявил Якубик.