FAZ: требования США остановить «Северный поток — 2» сложно оправдать с моральной точки зрения

За требованиями США остановить «Северный поток — 2» стоит желание продавать в Европу свой собственный газ, пишет Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на мнение главы итальянской газовой компании Snam Марко Алверы. При этом американский газ обойдётся Европе намного дороже российского, отмечает Алвера, поскольку к его изначальной цене будет добавлена цена за транспортировку и сжижение.

В то время как в Германии все вопросы газового снабжения сводятся к вопросу постройки газопровода «Северный поток — 2», Марко Алвера из Рима говорит о перспективе будущего без газа, пишет Frankfurter Allgemeine. Алвера является генеральным директором фирмы — оператора газовой сети Snam: она развилась далеко за пределы Италии, став крупнейшим оператором в Европе.

«Газовый рынок Европы начался с Нидерландов, где в 60-е годы компании Shell и Esso обнаружили газовые месторождения недалеко от Гронингена. Но, к сожалению, добыча газа в Гронингене больше невозможна по экологическим причинам. В соседней Великобритании также больше не добывают газ, поскольку местные месторождения уже выдохлись», — приводит издание слова Алверы. К югу от Европы ситуация также меняется: раньше в качестве крупных поставщиков там выступали Ливия и Алжир. Однако теперь поставки резко сократились — из-за гражданской войны в Ливии и сильно возросшей внутренней потребности в газе в Алжире.

По мнению Алверы, единственным лучом света в данной ситуации является газопровод TAP, который поставляет голубое топливо из Азербайджана в Италию. Алвера отмечает, что этот новый источник вносит вклад в диверсификацию поставщиков газа в Европу.

В самой Европе нет потенциала для развития собственной добычи, считает Алвера. На европейской территории ещё есть свои месторождения газа, но их разработке мешают экологические стандарты. Новые поставки могут быть связаны с месторождениями в восточной части Средиземного моря, за которые сейчас идёт спор между Турцией, Грецией и Кипром.

Алвера видит многообещающую перспективу улучшенного и более эффективного энергетического снабжения Европы в оптимальном сочетании солнечных панелей и газовых поставок. Если в Северной Африке будет установлено больше солнечных панелей — значит можно будет поставить больше газа в Европу. Однако сейчас эти планы упираются в нынешние европейские правила, согласно которым установленные в Африке солнечные панели не будут учитываться в европейском климатическом балансе.

Что касается спорного проекта «Северный поток — 2», то Алвера считает, что его не стоит ставить в центр обсуждений. При этом он отмечает, что в сложившейся ситуации Россия, обладающая огромными запасами газа, повышает свою долю на европейском рынке. Алвера также подчёркивает, что крупным покупателем российского газа является не только Германия, но и Великобритания.

При этом альтернативный американский газ дорог для европейского потребителя, отмечает Алвера: к его изначальной цене добавляется ещё $1,5 за сжижение, $1 за транспорт и $1 за возвращение обратно в газовую форму. «С моральной точки зрения сложно оправдать аргументацию американской стороны», — отмечает Алвера: за желанием остановить «Северный поток — 2» стоит намерение продавать в Европу дорогой американский СПГ. Кроме того, Алвера подчёркивает, что в условиях долгосрочных поставок американского газа в Европу будут созданы конкурентные преимущества для промышленности США, поскольку она будет платить за собственный газ куда меньше.