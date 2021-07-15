Глава МИД Польши: соглашение по «Cеверному потоку — 2» между США и Германией — для нас «регресс»

Польша не изменила свою позицию насчёт «Северного потока — 2». Это плохой бизнес как для НАТО, так и для ЕС, уверен министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Дипломат не считает, что визит канцлера Меркель в Вашингтон непременно приведёт к немецко-американскому соглашению, — оно может последовать позже и, конечно, не будет учитывать интересов Украины.

Германия рассчитывает на то, что июльский визит канцлера Ангелы Меркель в США приведёт к официальному немецко-американскому соглашению в плане отмены санкций в отношении западных компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», сказал Польскому агентству печати министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. При этом сам дипломат не уверен, что визит канцлера закончится таким успехом. Отсутствие такого соглашения, однако, не означает, что к нему не придут позже. «Всё указывает на то, что в США дело дойдёт до согласования определённого предложения, которое будет выдвинуто в адрес Украины», — подчеркнул он.

Рау считает, что Германия может представить в Вашингтоне предложение, которое «будет приемлемо в основном для американской стороны, но никак не для украинской». Министр считает, что для Польши такой сценарий стал бы равнозначен «регрессу».

«Польша не изменила свою позицию насчёт того, что представляет собой «Северный поток — 2». Это плохой бизнес как для НАТО, так и для ЕС, как, впрочем, это и признал президент США Джо Байден. Возможное соглашение лишь укрепит позицию Москвы в отношении Украины, а также в отношении других стран нашей части Европы. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что «Северный поток — 2» приведёт к дефициту безопасности в регионе, что выльется в вакуум безопасности для Украины», — резюмировал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.