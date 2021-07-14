Польский журналист: Германия — сомнительный друг США

Берлин намерен задобрить Вашингтон желанием оказать помощь Украине и тем самым отвлечь внимание от противоречивого газопровода «Северный поток — 2», полагает польский журналист Ежи Белецкий. В статье для Rzeczpospolita он пишет, что это одна из задач поездки Меркель в США, которая стремится нормализовать германо-американские отношения, испортившиеся при Трампе.

Германия — сомнительный друг США, ведь Меркель подвела Байдена как по вопросу «Северного потока — 2», так и в плане сдерживания наращивающего мощь Китая. Однако, несмотря на это, в четверг ей устроят «царский приём» в Белом доме, пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Ежи Белецкий.



«Я думаю, будет справедливо сказать, что у Соединённых Штатов нет лучшего партнёра, лучшего друга в мире, чем Германия», — заявил две недели тому назад госсекретарь США Энтони Блинкен, который вырос в Западной Европе. Польский журналист уверен, что с ним согласен и Джо Байден, потому что уже 15 июля Ангела Меркель станет первым европейским лидером и третьим иностранным политиком после премьер-министров Японии и Южной Кореи, который посетит штаб-квартиру президента США. «Контраст особенно жёсткий в плане отношения американца к Анджею Дуде. Польскому президенту предоставили право побеседовать стоя несколько минут с Байденом во время саммита НАТО в середине июня. Переговоры в Белом доме продлятся не только несколько часов, но и увенчаются гала-ужином», — отмечает автор.

Цель этого визита, возможно, заключается в том, чтобы повторить триумфальный визит Барака Обамы в Берлин в ноябре 2016 года. Тогда СМИ публиковали фотографии дружеских разговоров двух лидеров в одной из столичных гостиниц. Меркель, которая покинет пост канцлера в сентябре этого года, хочет в ходе своего визита в Вашингтон положить конец кризису в американо-германских отношениях, который разразился во время правления Дональда Трампа, объясняет Белецкий. «Однако это лишь видимость, в которую могут поверить только поверхностные наблюдатели», — добавляет он.

В статье он рассказывает, что приоритет Байдена во внешней политике заключается в сдерживании двух авторитарных держав — Китая и России, а также в том, чтобы продемонстрировать, что у демократии может быть будущее. По этим двум вопросам Меркель его явно разочаровала, ведь в декабре прошлого года Германия пролоббировала инвестиционную сделку с Китаем, а потом отказалась пойти на какие-либо уступки по «Северному потоку — 2». Однако это не обескуражило США, и в мае, желая улучшить отношения с США, Байден отменил санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве противоречивого газопровода, но, по всей видимости, только на три месяца. В августе, накануне выборов в Бундестаг, вопрос заиграет с новой силой, уверен польский журналист.

«Мы не знаем, какой будет реакция конгресса. Начало проекта «Северный поток — 2» датируется 2006 годом — раньше, чем Путин напал на Грузию, а потом на Украину. Тогда сотрудничество с Кремлём с целью интеграции России с международным сообществом казалось вполне оправданным. Однако уже потом канцлер не смогла сказать нет бизнес-сделкам и покинуть этот проект», — объясняют изданию Rzeczpospolita дипломатические источники Германии.

Белецкий также обращает внимание на то, что Берлин рассчитывает задобрить конгресс США, оказав помощь Украине. В 2019 году Меркель участвовала в переговорах по соглашению о транзите между Киевом и Москвой определённого объёма газа до 2024 года. Однако вопрос, что произойдёт после этого года, по-прежнему остаётся открытым. Более того, существуют опасения, что вместе с запуском «Северного потока — 2» Владимир Путин без каких-либо колебаний путём шантажа в адрес Киева и вовсе приостановит транзит.

Согласно появившейся информации, в Белом доме Меркель намерена предложить запуск программы поддержки развития украинской экономики, особенно энергетического сектора. Также, возможно, она заявит о планах более активного участия Германии в проекте «Трёхморье», который подразумевает под собой также развитие газотранспортной инфраструктуры в Центральной Европе.

«Однако для инициатора этого проекта — Польши — это весьма проблемный вопрос. Варшава опасается, что инициативу, цель которой заключалась в укреплении влияния нашей страны в Центральной Европе, перехватит её западный сосед. Два года назад польское правительство заблокировало попытки Берлина присоединиться к «Трёхморью» в качестве полноправного участника», — напоминает журналист. В свою очередь, недавней встречей с Зеленским Меркель хотела продемонстрировать, что она не забыла Украину.

И хотя глава Украины твёрдо заявил, что от «Северного потока — 2» необходимо отказаться, Белецкий уверен, что это не более чем игра, потому что, кроме США, у Киева нет более близкого союзника в сдерживании России, нежели Германия. Поэтому, желая того или нет, ему придётся идти на компромисс с Берлином. В статье он напоминает, что в феврале 2015 года Меркель сыграла ключевую роль в ходе обсуждения минских договорённостей, которые, хоть и не увенчались успехом, тем не менее остановили наступление России. Именно с тех пор Украина заняла прочное место во внешней политики Германии, но сентябрьские выборы в Бундестаг могут это изменить.

Автор согласен с тем, что Путин оказывает всё большее давление на Германию по вопросу запуска «Северного потока — 2». Факт, что «Газпром» уже несколько месяцев не экспортирует дополнительный газ по традиционным трубам через Польшу и Украину не случайный. Возможно, цель этой стратегии состоит в том, что, когда осенью спрос западных потребителей на газ снова вырастет, Москва поставит их перед выбором: либо быстро запустить «Северный поток — 2», либо смириться с отсутствием топлива. «Третьего варианта выбора на этом этапе не дано», — резюмирует в издании Rzeczpospolita польский журналист Ежи Белецкий.