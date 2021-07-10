Польский евродепутат: дав добро на «Северный поток — 2», Байден играет в «большую политику»

Всё указывает на то, что США не так заинтересованы в увеличении экспорта своего газа в Европу, как в благосклонном отношении Германии и России перед лицом китайской угрозы, считает бывший замминистра по вопросам энергетики Польши, евродепутат Гжегож Тобишевский. В беседе с порталом WNP он говорит, что отмена санкций США в отношении «Северного потока — 2» и приостановка строительства Baltic Pipe не случайное стечение обстоятельств.

Baltic Pipe — это инвестиция, благодаря которой Польша не только станет независимой от восточного партнёра, но и, принимая во внимание другие газовые инвестиции, она имеет все шансы превратиться в страну, которая будет в состоянии поддержать Чехию, Словакию, Венгрию и Австрию путём поставки газовых излишков в эти страны. И таким образом они будут в состоянии создать свой энергетический суверенитет», — говорит порталу WNP бывший замминистра по вопросам энергетики Польши, евродепутат Гжегож Тобишевский. В беседе он, однако, обращает внимание на то, что некоторые пытаются негативным образом повлиять на этот процесс, прямо говоря — помешать, и это не может не вызывать беспокойства. Он имеет в виду недавно возникшие сложности с получением разрешения на строительство отрезка Baltic Pipe.

В начале июня оператор транспортной системы Energinet заявил, что Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отказал в выдаче экологического разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe, через который должен был поступать газ из Дании в Польшу. Через месяц стало известно, что строительные работы начнутся на двух из четырёх спорных участков. На двух остальных они ещё будут приостановлены минимум на восемь месяцев. Гжегож Тобишевский склонен полагать, что проблемы с Baltic Pipe и отмена американских санкций на строительство «Северного потока — 2» не случайное стечение обстоятельств и не исключает того, что Россия окажет ещё большее давление на эти два газовых проекта в ближайшее время.

«Вызывает удивление лишь то, что США не так важно заблокировать в стратегическом плане «Северный поток — 2» и тем самым увеличить экспорт своего газа в Европу. Отчётливо видно, что здесь на карту поставлена ​​большая мировая политика и спор с Китаем. Всё указывает на то, что американцы начинают по-другому смотреть на Европу и предпочитают, чтобы Россия была настроена к ним более благосклонно», — объясняет евродепутат. «Также понятно, что новый президент хочет сотрудничать с ЕС, и это, безусловно, хороший сигнал со стороны Джо Байдена. Однако, если мы присмотримся к этому, это сотрудничество очень выборочно, оно лишь учитывает интересы одной страны — Германии. Решение об отмене санкций в отношении компаний, принимающих участие в строительстве «Северного потока — 2», наглядно демонстрирует, кому он хочет пойти навстречу в Европе», — добавляет он.

В конце мая власти США приняли решение об отмене санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». Президент Зеленский заявил, что его страна была «очень неприятно удивлена» этим решением, узнав о нём из СМИ. «Укрепление России в газовых инвестициях и, следовательно, укрепление её позиций в отношениях со странами ЕС ослабляет такие страны, как Украина. В итоге их позиция в отношениях с ЕС тоже не улучшается», — уверен Тобишевский. «Сегодня поставить в экономическую зависимость одну страну от другой очень легко, особенно когда цепочки поставок прерываются. Мы стали свидетелями этого не так давно ... Если нет в распоряжении комплементарной экономики, риск куда больше», — резюмирует он.