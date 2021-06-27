Недовольство с двух сторон: Foreign Policy о последствиях политики Байдена по отношению к России

Одна из главных проблем Байдена — это необходимость решить два противоречащих друг другу вопроса: восстановление отношений с Германией параллельно со сдерживанием России и остановкой «Северного потока — 2», пишет Foreign Policy. Как отмечает журнал, решение Байдена отказаться от самых жёстких мер против российского проекта с целью наладить отношения с Берлином вызвало беспокойство как американских законодателей, так и ряда восточноевропейских чиновников и Украины.

После четырёх лет податливости, которую президент США Дональд Трамп зачастую проявлял в отношениях с Россией, администрация Байдена столкнулась с давлением со стороны как американских законодателей, так и союзников в Восточной Европе, настаивающих на ужесточении политики на этом направлении. При этом подобное давление наблюдается после американо-российского саммита в Женеве и попыток Франции и Германии возобновить диалог с Путиным, пишет Foreign Policy.

Главная проблема Байдена состоит в том, что он пытается разгрести сразу два бедлама, доставшихся ему в наследство от предшественника, которые к тому же противоречат друг другу: с одной стороны, ему нужно восстанавливать отношения с Германией — главным союзником Америки в континентальной Европе; в то время как с другой — дать жёсткий отпор злонамеренному поведению России. При этом посередине здесь затесалась Украина, которая пытается понять, в какую сторону дует ветер в Вашингтоне.

Первая загвоздка — это скандальный проект «Северный поток — 2», по которому Россия собирается поставлять газ в Германию по дну Балтийского моря. Байден попал под серьёзную критику из-за того, что он решил не вводить ряд санкций против этого трубопровода, так как это помешало бы восстановлению отношений с Берлином в посттрамповскую эпоху. Однако подобное решение Вашингтон принял как раз в то время, когда восточноевропейские чиновники бьют тревогу из-за нежелания России отводить свои вооружённые силы от границы с Украиной после наращивания соответствующей группировки в этом регионе в апреле.

В этом контексте ввиду грядущей встречи Байдена и президента Украины Владимира Зеленского — которая должна состояться в июле — европейские чиновники отметили, что ожидают, что американского лидера будут настоятельно просить сделать что-нибудь, чтобы подтвердить приверженность США к поддержке Киева в его войне с пророссийскими сепаратистами, а также ударить по «Северному потоку — 2». При этом в преддверии встречи некоторые аналитики опасаются, что Россия может снова усилить военное давление на Украину, расширив своё военное присутствие в регионе.

«На самом деле русские войска не отводили, они приблизились к украинской границе в Крыму; назад они отвели лишь часть сил, но вряд ли это играет серьёзную роль. Значит, они снова нас дурачат, — считает посол Эстонии на Украине Каймо Кууск. — В воздухе повисло странное напряжение, как перед грозой».

Начиная с марта Байден поставил Украине военную помощь на сумму в $275 млн на фоне наращивания российской группировки на границе. Тем не менее, по словам чиновников, администрация заморозила отправку Киеву дополнительного оборудования на сумму до $100 млн по причине снижения напряжённости на российско-украинской границе. Однако чиновников и аналитиков по-прежнему тревожит остаточное российское военное присутствие.

Более того, если верить спутниковым снимкам компании Maxar Technologies, Москва оставила на границе больше количество транспортных средств и военной техники, в том числе танки, БТР и артиллерию, которая находится под Воронежем.

В этом контексте некоторые члены администрации Байдена отметили, что подобное бряцание оружием может подорвать тот незначительный прогресс, который был достигнут между Москвой и Вашингтоном на саммите в Женеве.

Между тем, налицо признаки того, что военная обстановка в регионе продолжает накаляться. В частности, на этой неделе британский эсминец в Чёрном море вошёл в контакт с российскими кораблями. По версии России, её силы сделали предупредительные выстрелы в направлении HMS Defender, однако британские чиновники опровергли эту информацию.

Кроме того, некоторые восточноевропейские чиновники обеспокоены подходом администрации Байдена к трубопроводу «Северный поток — 2». Правительство Германии поддерживает этот проект, который к моменту вступления Байдена в должность был уже практически завершён. Хотя Россия и утверждает, что трубопровод преследует чисто коммерческие цели, страны Восточной Европы и США уверены, что его истинная задача — обойти Украину и лишить правительство в Киеве существенного источника дохода. Кроме того, этот проект способен наделить Россию мощным рычагом влияния на европейский рынок энергоносителей.

Хотя администрация Байдена и выступает против проекта и расширила санкции против участвующих в нём российских компаний, её решение воздержаться от ряда карательных мер вызвало гнев американских законодателей в обеих партиях.

В наличии у администрации Байдена реального плана действий против «Северного потока — 2» усомнились даже некоторые демократы. «Неужели кто-нибудь действительно верит в то, что Путин не перекроет поставки газа через Украину после завершения строительства «Северного потока — 2»? — задался вопросом сенатор Боб Менендес.

Данный тупик, продолжает Foreign Policy, говорит о том, что «Северный поток — 2» превратился в серьёзную занозу в трансатлантических отношениях, учитывая, что оливковая ветвь Байдена, протянутая Германии, поставила его в весьма трудное положение. При этом в ходе своего визита в Берлин на этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен высоко оценил американо-германские отношения, однако признал, что обе державы пока что не достигли никакого соглашения по «Северному потоку — 2».

«Администрация Байдена явно уделяет главное внимание более широким отношениям с Германией, чем «Северному потоку — 2», взаимодействие по которому Белый дом, похоже, считает тупиковым путём, — отметила глава Центра анализа европейской политики Алина Полякова. — С точки зрения США, администрация получила по этому вопросу на руки плохую сдачу: проект почти закончен, и они не считают, что эта та самая высота, за которую нужно биться насмерть».

Тем не менее ряд экспертов уверен, что администрация ещё могла найти в себе силы на последний рывок, чтобы остановить трубопровод, однако отказалась от этого намерения ради отношений с Берлином.

«Как и следовало ожидать, Байден получает по этой причине серьёзный политический урон, но от немцев взамен он ничего не получил, — заявил экс-посол США на Украине Джон Хербст. — Если действовать разумно, то с «Северным потоком — 2» можно покончить уже завтра».