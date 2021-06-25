Myśl Polska: Запад в очередной раз показал, что ему наплевать на Польшу

Вашингтон признал, что санкции в отношении «Северного потока — 2» оказались бесполезными и газопровод будет достроен, а Польша, которая вторила Вашингтону с целью угодить «стратегическому союзнику», оказалась в дураках, считает член президентского совета по развитию Польши, профессор Витольд Модзелевский. Как пишет он в статье для Myśl Polska, Запад в очередной раз предал Польшу и доказал, что ему наплевать на страну, как и когда-то Советскому Союзу.

В последние несколько лет единственным ярким лейтмотивом польской внешней политики была критика строительства второй нитки газопровода «Северный поток — 2». Как считает член президентского совета по развитию Польши, профессор Витольд Модзелевский, можно лишь догадываться, что это сопротивление было попыткой угодить нашему «стратегическому союзнику», который выступал против инвестиций и даже вводил жёсткие санкции в отношении компаний, которые были задействованы в реализации проекта.

Однако, продолжает Модзелевский в статье для Myśl Polska, можно было заранее предсказать, чем всё это закончится, поскольку тот факт, что какой-то проект по объективным причинам невозможно остановить, служит достаточным основанием для вывода о грядущем фиаско. Вашингтон в итоге признал, что протесты и санкции оказались бесполезными, а Польша, как в случае политики поддержки постмайдановской Украины, оказалась «в роли оставшихся в дураках ничего не значащих горлопанов».

«Запад», который в данном случае олицетворяют США, «предал нас» в третий или который там раз по счёту. Он сделает это ещё многократно, ведь, как и когда-то Советскому Союзу, ему на нас наплевать. Набивание карманов Запада (обычно в лице Берлина) было в последние 30 лет важнейшей целью нашей политики и преподносилось как «гарантия нашей независимости», — заключает автор материала.