Эксперт: Зеленский не получит от Меркель компенсацию за «Северный поток — 2»

Визит Владимира Зеленского в Германию, запланированный на 12 июля, вряд ли принесёт Украине какие-то выгоды, считает политолог, директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв. Как пишет он в материале для портала «Главред», Берлин не сделает Киеву подарок в виде компенсации ущерба, который нанесёт Украине запуск «Северного потока — 2», поскольку Германия умеет считать деньги.

Канцлер Германии Ангела Меркель пригласила украинского президента Владимира Зеленского посетить Берлин 12 июля, и эта встреча будет важна по нескольким причинам, считает политолог, директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв. Как пишет он в статье для портала «Главред», Германия традиционно играла заметную роль в урегулировании конфликта на востоке Украины, правда, в последнее время её активность снизилась, тем не менее фактор Германии в европейской политике остаётся весомым.

Как отмечает эксперт, на встрече Зеленского и Меркель точно будут обсуждаться несколько вопросов. Первый из них — вопрос транзита газа через украинскую ГТС и строительство «Северного потока — 2». Как считает эксперт, Зеленский будет как минимум поднимать вопрос о компенсации ущерба Украине, который будет нанесён запуском новой трубы. Или же Зеленский будет настаивать на том, чтобы Германия оказала влияние на Путина, с тем чтобы через украинскую ГТС был сохранён какой-то пристойный объём транзита газа. В этом Берлин действительно может повлиять на Москву, учитывая, что с Путиным Меркель общается куда чаще, чем украинский лидер. Однако вероятность получения Украиной компенсации ущерба, который нанесёт ей запуск «Северного потока — 2», очень низка.

«Очень сильно сомневаюсь, что Украине сделают такой подарок. Один лишь пример: когда-то Украине обещали дать 30 миллиардов долларов, чтобы компенсировать издержки Соглашения об ассоциации с ЕС, но потом те, кто это обещал, превратились в политиков с приставкой «экс», а новые сделали вид, что никто Киеву ничего не обещал. Так что, даже если, предположим, Меркель что-то пообещает Зеленскому, даст надежду, не факт, что не повторится та же история. Ведь Германия деньги считать умеет», — пишет эксперт.

Второй вопрос — урегулирование ситуации в Донбассе, ведь Германия является членом «нормандской четвёрки».

«Есть ещё один важный момент. Язык не повернётся назвать Меркель «хромой уткой», но она — «уходящий политик». А для немецкой политики очень важна преемственность, стабильность и прогнозируемость. К слову, если судить по прошедшем во Франции местным выборам, не исключено, что в следующем году будет минус не только Меркель, но и минус Макрон. В таких условиях лидерам Германии и Украины крайне необходимо «сверить часы» и позиции. И, прежде всего, этому будет посвящён визит Зеленского», — считает Золотарёв.

Поэтому, заключает эксперт, это будет своего рода прощальная встреча Меркель и Зеленского, и в ходе этой встречи может произойти передача контактов преемнику Меркель.