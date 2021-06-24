Эксперт: Зеленский не получит от Меркель компенсацию за «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель пригласила украинского президента Владимира Зеленского посетить Берлин 12 июля, и эта встреча будет важна по нескольким причинам, считает политолог, директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв. Как пишет он в статье для портала «Главред», Германия традиционно играла заметную роль в урегулировании конфликта на востоке Украины, правда, в последнее время её активность снизилась, тем не менее фактор Германии в европейской политике остаётся весомым.
«Очень сильно сомневаюсь, что Украине сделают такой подарок. Один лишь пример: когда-то Украине обещали дать 30 миллиардов долларов, чтобы компенсировать издержки Соглашения об ассоциации с ЕС, но потом те, кто это обещал, превратились в политиков с приставкой «экс», а новые сделали вид, что никто Киеву ничего не обещал. Так что, даже если, предположим, Меркель что-то пообещает Зеленскому, даст надежду, не факт, что не повторится та же история. Ведь Германия деньги считать умеет», — пишет эксперт.
Второй вопрос — урегулирование ситуации в Донбассе, ведь Германия является членом «нормандской четвёрки».
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