Das Erste: отношения ФРГ с Россией всё хуже, но отказываться от сотрудничества нельзя

В последние годы отношения между Россией и Германией становятся всё холоднее, пишет Das Erste. По мнению эксперта немецкого сообщества по внешней политике Стефана Майера, Берлин и Москва преследуют разные цели и исповедуют различные ценности. Несмотря на это, ФРГ всё равно должна предлагать России диалог ввиду важной роли последней на мировой арене.

Газопровод «Северный поток — 2»: он мог стать символом, соединением между Россией и Германией. На деле же он символизирует напряжённые отношения между двумя странами. В последние годы они становились всё холоднее.

СТЕФАН МАЙСТЕР, немецкое сообщество по внешней политике: Мы наблюдаем очень заметное отмежевание от политики ЕС и Германии. Я думаю, что страны преследуют разные цели, исповедуют разные ценности. В последние годы эта тенденция только усилилась. Наблюдаются крайне различные позиции в таких вопросах, как демократия и права человека.

Отравление оппозиционера Навального, убийство гражданина Грузии в берлинском Тиргартене — подозревается, что за обоими инцидентами стоит российское государство. Всё это ложится бременем на отношения: диалог проходит тяжело.

МАНУЭЛЬ САРРАЦИН, депутат партии зелёных: Когда становится заметно, что диалог не приводит к смене поведения, тогда необходимо помимо переговорного процесса ясно дать понять (к примеру, с помощью санкций), что международное право действует, что заказное политическое убийство в Тиргартене или противоречащая международному праву аннексия Крыма* неприемлемы.

На такие нарушения международного права нужно реагировать жёстко. Но это с одной стороны.

СТЕФАН МАЙСТЕР: Несмотря ни на что, нужно делать предложения диалога. Нужно продемонстрировать открытость, но не стоит испытывать иллюзий, что за этим сразу последует сотрудничество.

Альтернативы, кажется, нет: Россия слишком важна для международных отношений, как в плане экономики, так и в плане политики безопасности.

Дата выхода в эфир 22 июня 2021 года.